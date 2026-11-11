Με θρησκευτική ευλάβεια και μουσική το πανηγύρι του Αγίου Μηνά στο Νέο Χωριό

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά, ενώ ακολούθησε η καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, όπου το θρησκευτικό στοιχείο συνδυάστηκε με μουσική και ψυχαγωγία.

Το μουσικό πρόγραμμα ανέλαβαν οι Μωυσής Παπαμωυσέως, Πετρούλα Ηροδότου, Πάμπος Θεοδώρου και Παναγιώτης Συλιανίδης, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια όμορφη βραδιά με ζωντανή μουσική και τραγούδι.

Στον χώρο της εκδήλωσης διατίθεντο επίσης φαγητό και ποτό.

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση και την επιτυχία της εκδήλωσης, αλλά και προς τους δημότες και επισκέπτες που έδωσαν το «παρών» και τίμησαν με την παρουσία τους τη γιορτή.

Ο εορτασμός του Αγίου Μηνά αποτέλεσε ακόμη μία ευκαιρία για την τοπική κοινωνία του Νέου Χωριού να συναντηθεί, να τιμήσει τον προστάτη Άγιό της και να διατηρήσει ζωντανό το θρησκευτικό και κοινωνικό έθιμο της περιοχής.