Ολοκληρώθηκε στην κυπριακή ΑΟΖ η πολυεθνική άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2026» - Σενάρια έκτακτων περιστατικών σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων

Στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, την Ιταλία και την Αίγυπτο.

Την άσκηση παρακολούθησαν από τη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης», στο Μαρί, οι υπουργοί Άμυνας Βασίλης Πάλμας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρήστος Σενέκης, ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης, καθώς και οι πρέσβεις των χωρών που συμμετείχαν.

Η άσκηση αποτελεί μέρος της προετοιμασίας των κρατικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με στόχο να είναι έτοιμες να διαχειριστούν έκτακτα περιστατικά σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Τα σενάρια περιλάμβαναν την αντιμετώπιση τρομοκρατικής ενέργειας σε πλατφόρμα εξόρυξης, νηοψίες σε ύποπτα πλοία, απεγκλωβισμό και αεροδιακομιδή τραυματιών, μαζική διάσωση και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης. Ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 Viper πραγματοποίησε δύο διελεύσεις πάνω από την περιοχή της άσκησης.

Τον γενικό συντονισμό του σχεδιασμού και της εκτέλεσης είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας, της προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της διεθνούς συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ανέφερε, η άσκηση συνέβαλε στην αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, στη δοκιμή των υφιστάμενων διαδικασιών και στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, όπως τρομοκρατικές επιθέσεις, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης στην κυπριακή ΑΟΖ.

«Η προστασία του θαλάσσιου χώρου, η διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν σταθερές προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χρήστος Σενέκης αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κρίσεων και την προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου. Είπε ότι η Κύπρος ενισχύει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, επενδύοντας σε εξειδικευμένα πλωτά μέσα για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή.

Ο κ. Σενέκης αναφέρθηκε επίσης στην τριμερή συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, σημειώνοντας ότι στην άσκηση CypEx 2026 συμμετείχαν πλωτά και εναέρια μέσα, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό των τριών χωρών.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ανέδειξε τη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας της Εθνικής Φρουράς με τις κρατικές υπηρεσίες και τις Ένοπλες Δυνάμεις φίλων χωρών για την αντιμετώπιση κρίσεων στη θάλασσα. Ανέφερε ότι η άσκηση έδωσε την ευκαιρία να αξιολογηθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες και να βελτιωθεί η συνεργασία των αεροναυτικών μέσων της Εθνικής Φρουράς με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών που συμμετείχαν.

Ο Διοικητής του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, Γιώργος Οικονόμου, ανέφερε ότι η άσκηση πραγματοποιείται για ενδέκατη φορά και αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της επανέναρξης του γεωτρητικού προγράμματος στην κυπριακή ΑΟΖ. Υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού και της συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι τα συμπεράσματα της άσκησης θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των εθνικών σχεδίων και των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η άσκηση ολοκληρώθηκε με την απονομή αναμνηστικών πλακετών σε εκπροσώπους των χωρών που συμμετείχαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ