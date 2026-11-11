Φόνος στην Πέγεια: Ανατρεπτική η κατάθεση της 35χρονης - Τα δύο μαχαίρια, ο καβγάς με την 42χρονη και η κατηγορία για σχέση με άλλον άντρα

Η 35χρονη αντιμετωπίζει, μέχρι στιγμής, τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου και της διάπραξης φόνου και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων του ΤΑΕ Πάφου. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να ανέφερε στις ανακριτικές αρχές, κατά την έναρξη της αντιπαράθεσης τόσο η ίδια όσο και ο 20χρονος είχαν στην κατοχή τους ξεχωριστά μαχαίρια, τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν ήταν το μαχαίρι του θύματος.

Η 35χρονη φέρεται να ανέφερε ότι το θύμα κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε την 42χρονη μητέρα του 20χρονου. Όπως υποστήριξε, ο 20χρονος κρατούσε διαφορετικό μαχαίρι και με αυτό προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του 51χρονου. Η εκδοχή της 35χρονης έρχεται σε αντίθεση με όσα φέρεται να ανέφερε ο 20χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, Υπαστυνόμος Πλαστήρας Σιμιλλίδης, ΤΑΕ Πάφου , παραδέχθηκε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 51χρονο με μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι παρενέβη όταν τον είδε να απειλεί τη μητέρα του.

Ο 20χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι χρησιμοποίησε το ίδιο μαχαίρι του θύματος. Η 35χρονη φέρεται επίσης να ανέφερε ότι άκουσε φωνές από την κουζίνα, όπου το θύμα διαπληκτιζόταν με τη μητέρα του 20χρονου, καθώς, σύμφωνα με τον ισχυρισμό της, πίστευε ότι διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα.

Μετά τον τραυματισμό του 51χρονου, η 35χρονη φέρεται να τον τοποθέτησε στο αυτοκίνητό της με σκοπό να τον μεταφέρει στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Ωστόσο, όπως φέρεται να ανέφερε, κατά τη διάρκεια της διαδρομής πανικοβλήθηκε και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τον 51χρονο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, ειδοποίησε την Υπηρεσία Ασθενοφόρων. Η 35χρονη φέρεται ακόμη να ομολόγησε ότι στη συνέχεια, μαζί με τον 20χρονο, μετέβησαν σε απομακρυσμένο σημείο και πέταξαν το μαχαίρι. Ο 20χρονος και η 35χρονη αναμένεται να υποδείξουν στις ανακριτικές αρχές το σημείο όπου φέρεται να πέταξαν το μαχαίρι.

Η Αστυνομία προχώρησε χτες στη σύλληψη της 35χρονης, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο των εξετάσεων για την υπόθεση φόνου που διαπράχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πέγεια.

Σημειώνεται ότι ο 20χρονος και η 42χρονη μητέρα του τελούν ήδη από την Τρίτη υπό οκταήμερη κράτηση. Οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζονται.