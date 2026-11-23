Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο της πολιτικής και για τρόπους ενίσχυσης της απλοποίησης προς όφελος των δικαιούχων, με βάση έγγραφο της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ο κ. Κεραυνός τόνισε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να γίνουν ευκολότερα προσβάσιμα, να υλοποιούνται ταχύτερα και να αποφέρουν πιο αποτελεσματικά απτά οφέλη στους πολίτες και τις περιφέρειες.

Για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Πολιτική Συνοχής πρέπει να διατηρήσει ισχυρό ρόλο και επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους. Όπως είπε, είναι σημαντική για την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, την ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, δεν γίνονται αποδεκτές περικοπές πέραν εκείνων που προβλέπει η πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση θα επηρεάσει άμεσα τους πολίτες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς και τις επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την άμυνα και την ασφάλεια και τη στέγαση. Οι τομείς αυτοί, ανέφερε, αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες και για την Κύπρο.

Ο Υπουργός εξέφρασε επίσης την ισχυρή στήριξη της Κύπρου στην Κοινή Δήλωση των Υπουργών «Φίλων της Συνοχής», ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2026, και στη Διακήρυξη των 17 ηγετών, η οποία υιοθετήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη σημασία της διατήρησης ισχυρής Πολιτικής Συνοχής και της προστασίας του στρατηγικού της ρόλου στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ