Με σημαντικά κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς το ράλι των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έδωσε ώθηση στην αγορά, μετά την απροσδόκητη επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia.
Ισχυρή άνοδος στη Wall Street με άλμα 6,51% για τον Nasdaq μετά την επιστροφή του CEO της Nvidia
Κέρδη κατέγραψαν τη Δευτέρα οι βασικοί δείκτες της Νέας Υόρκης, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενισχύθηκαν μετά την απροσδόκητη επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της Nvidia.
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1.447,98 μονάδες ή 3,01%, κλείνοντας στις 49.595,31 μονάδες.
Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε άνοδο 1.471,82 μονάδων ή 6,51%, στις 24.089,55 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης της αγοράς, κέρδισε 326,78 μονάδες ή 4,73% και έκλεισε στις 7.237,17 μονάδες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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