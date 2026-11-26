Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους εκδόθηκαν 5.731 άδειες, έναντι 4.842 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία τους ανήλθε σε €3,38 δισ., από €2,44 δισ., ενώ το συνολικό εμβαδόν αυξήθηκε κατά 38,7%, φθάνοντας τα 2,77 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων που προβλέπεται να ανεγερθούν έφθασε τις 14.728, από 9.275 το οκτάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 58,8%.

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στις οικιστικές πολυκατοικίες, για τις οποίες προβλέπονται 10.468 μονάδες, έναντι 6.030 πέρυσι, αύξηση 73,6%. Στις μικτές πολυκατοικίες καταγράφηκε επίσης μεγάλη άνοδος, με 1.053 μονάδες έναντι 195. Οι μονάδες σε διπλοκατοικίες αυξήθηκαν κατά 24,1%, στις 900, ενώ εκείνες σε μονοκατοικίες μειώθηκαν οριακά κατά 0,8%, στις 2.307.

Ανά κατηγορία έργου, οι άδειες για οικιστικά κτίρια αυξήθηκαν κατά 15,7%, στις 4.227. Για μη οικιστικά κτίρια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, στις 516, με αύξηση 1%. Οι άδειες για έργα πολιτικού μηχανικού αυξήθηκαν κατά 19,5%, στις 312. Άνοδος καταγράφηκε επίσης στη διαίρεση οικοπέδων, κατά 61,1%, στις 559, και στην κατασκευή δρόμων, κατά 69,6%, στις 117.

Αντίθετα, η αξία των αδειών για μη οικιστικά κτίρια μειώθηκε κατά 36,4%, στα €298,4 εκατ., ενώ το εμβαδόν τους υποχώρησε κατά 37,9%.

Τον Αύγουστο του 2026 εκδόθηκαν 558 άδειες οικοδομής, αριθμός μειωμένος κατά 13,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η συνολική αξία τους ανήλθε σε €397,9 εκατ. και το συνολικό εμβαδόν σε 324,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 1.684 οικιστικές μονάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ