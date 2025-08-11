Τράπεζες: Ενδιαφέρον από 1991 επιχειρήσεις για έργο ESG (video)

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη του διατραπεζικού έργου αξιολόγησης ESG για τις επιχειρήσεις της Κύπρου, το οποίο υλοποιείται από την Artemis Credit Bureau μέσω της πλατφόρμας Synesgy.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Τραπεζών, το έργο αυτό αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενσωμάτωση των αρχών της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στο κυπριακό επιχειρείν και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Η Κύπρος, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, ευθυγραμμίζεται πλέον με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις, θέτοντας στέρεες βάσεις για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τη διαφανή αποτύπωση των σχετικών κινδύνων και επιδόσεων των επιχειρήσεων», σημειώνεται.Η ανταπόκριση της επιχειρηματικής κοινότητας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, τονίζεται, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταδιακή προσαρμογή της αγοράς σε ζητήματα ESG. Με τη σημαντική συνεισφορά της Artemis και τη στήριξη των τραπεζών, είναι πλέον πραγματικότητα η θεμελίωση για την αποτύπωση δεικτών ESG στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η έναρξη και η πρόοδος του έργου επιβεβαιώνουν ότι η μετάβαση σε ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι μόνο αναγκαία, αλλά και εφικτή όταν υπάρχει συνεργασία, τεχνογνωσία και κοινό όραμα.

Οι αριθμοί πίσω από τον ένα χρόνο του έργου αξιολόγησης ESG

Ενδιαφέρθηκαν: 1,991 επιχειρήσεις

Εγγραφή στην πλατφόρμα: 958

Συμπλήρωση της αξιολόγησης: 710

Ποσοστό συμμετοχής: 74,1 %

Στόχος για το 2025 και 2026

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η αύξηση του αριθμού κυπριακών επιχειρήσεων που εγγράφονται και ολοκληρώνουν την ESG αξιολόγηση στην πλατφόρμα.

Στόχος είναι και η δημιουργία κλαδικών δεικτών (sectoral benchmarks) ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να συγκρίνουν την επίδοσή τους με τον μέσο όρο του κλάδου, η δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης μέσω Synesgy ειδικά σχεδιασμένων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν περιορισμένους πόρους ή τεχνογνωσία, η ενίσχυση του ρόλου των κυπριακών επιχειρήσεων ως διαχειριστών της δικής τους αλυσίδας αξίας και η διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών συνεδριών για επιχειρήσεις, με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών και την ενίσχυση της κουλτούρας βιωσιμότητας.