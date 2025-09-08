Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Με μικρή άνοδο έκλεισε το ΧΑΚ τη Δευτέρα

Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 290,03 μονάδες, κλείνοντας με άνοδο 0,19%.

Με μικρή άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τη Δευτέρα. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 290,03 μονάδες, κλείνοντας με άνοδο 0,19%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 176,27 μονάδες με άνοδο 0,19%. Η ημερήσια αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €87.627. 

Από τους επιμέρους δείκτες, πτώση κατέγραψαν η Κύρια Αγορά, της τάξης του 0,03%, και οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,29%.

Η Εναλλακτική Αγορά κατέγραψε άνοδο 0,40%, τα Ξενοδοχεία 0,31%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €24.461 (τιμή κλεισίματος €1,69 – πτώση 0,29%), της Atlantic Insurance με όγκο €13.355 (τιμή κλεισίματος €2,64 – πτώση 2,22%), της Κυπριακής Τσιμεντοποιίας με όγκο €12.769 (τιμή κλεισίματος €1,39 – άνοδος  2,21%), της Logicom με όγκο συναλλαγών €12.467 (τιμή κλεισίματος €4,46 - πτώση 0,89%), και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο €9.393 (τιμή κλεισίματος €4,42 - πτώση 1,84%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά και 7 πτωτικά.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στους 89. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

