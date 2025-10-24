ΧΑΚ: Αύξηση 11% στα έσοδα και 33% στις δαπάνες το 2026

Στην Ολομέλεια της Βουλής κατατέθηκε χθες ο προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2026.

Σύμφωνα με το άρθρο 104 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014, ο ετήσιος προϋπολογισμός των κρατικών οργανισμών και κάθε αναθεωρημένος αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σε αυτόν.

Με βάση τα πιο πάνω, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τον προϋπολογισμό του για το έτος 2026 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ 2026-2028).

Ελλειμματικός κατά €3,6 εκατ.

Ο προϋπολογισμός για το 2026 είναι ελλειμματικός κατά €3,6 εκατ. με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €5,5 εκατ. και €9,1 εκατ., αντίστοιχα και είναι αυξημένος σε σχέση με το 2025. Τα έτη 2027-2028 συνεχίζει να είναι ελλειμματικός κατά €0,2 εκατ. και €0,1 εκατ., αντίστοιχα.

Ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και το έλλειμμα θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει ο Οργανισμός όπου την 31/12/25 υπολογίζεται να ανέρχονται στο €1,5 εκατ., εισροή μετρητών εντός του έτους από λήξη χρεογράφων ύψους €2,1 εκατ., καθώς και από είσπραξη εσόδων του έτους ύψους €5,5 εκατ.

Αύξηση 11% στα έσοδα

Τα έσοδα το 2026 ανέρχονται στα €5,5 εκατ. και είναι αυξημένα σε σχέση με το 2025 κατά 11,2% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0,56 εκατ. Τα έτη 2026-2027 αυξάνονται περαιτέρω και ανέρχονται στα €6,3 εκατ. και €6,5 εκατ., αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν η ετήσια συνδρομή εκδοτών (+€0.11 εκατ.), τα δικαιώματα συναλλαγών εκτός χρηματιστηρίου (+€0,15 εκατ.) και τα έσοδα από την εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (+€0,21 εκατ).

+33% οι δαπάνες

Οι δαπάνες το 2026 ανέρχονται στα €9,1 εκατ. και είναι αυξημένες σε σχέση με το 2025 κατά 32,7% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €2,2 εκατ. Τα έτη 2027-2028 οι δαπάνες μειώνονται σε σχέση με το 2025 και το 2026 και ανέρχονται στα €6,5 εκατ. και €6,6 εκατ., αντίστοιχα.

Οι αποδοχές προσωπικού, περιλαμβανομένης της αντιμισθίας του Συμβουλίου, ανέρχονται στα €6,54 εκατ. και είναι σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το 2025, λόγω κυρίως της ενσωμάτωσης του κόστους του Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης ύψους €1,8 εκατ., καθώς και της πρόνοιας, με βάση συμφωνία που υπογράφηκε με το Υπουργείο Οικονομικών, για παραχώρηση εφάπαξ ποσού στο Ταμείο Ευημερίας Προσωπικού ύψους €0,4 εκατ. Και οι δύο υπό αναφορά πρόνοιες δύναται να διενεργηθούν κατά την ημερομηνία αναφοράς της αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ.

Οι τακτικές δαπάνες ανέρχονται στα €2,2 εκ. και είναι οριακά μειωμένες σε σχέση με το 2025, με αυξομειώσεις σε διάφορα άρθρα.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι οριακά αυξημένες σε σχέση με το 2025 και περιλαμβάνουν αντικατάσταση και αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση/τροποποίηση λογισμικών που διαθέτει ο Οργανισμός, καθώς και αναβάθμιση των συστημάτων εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στο πλαίσιο της Κοινής Πλατφόρμας Χρηματιστηρίου Αθηνών-ΧΑΚ.

Επίσης, πρόσθετη επένδυση σε ομόλογο στην Κοινοπραξία Consolidated Tape Joint Venture (CTJV), στην οποία το ΧΑΚ συμμετέχει με ποσοστό ύψους 0,50% μαζί με 26 Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Επίσης, περιλαμβάνεται πρόνοια για αναβάθμιση του κτηρίου του Οργανισμού.

Για μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €0,05 εκατ. και δεν διαφοροποιείται από το 2025.

Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο ΧΑΚ ποσού €9,1 εκατ.

Παράλληλα, χθες κατατέθηκε και νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του ΧΑΚ με τίτλο «ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2026 Νόμος του 2025».

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για χρήση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τον σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2026 ποσό που δεν υπερβαίνει τα €9,1 εκατ. για την περίοδο αυτή.