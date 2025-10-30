Θα ρίξει ρυθμό η οικονομία - Σταθεροποίηση ανάπτυξης στο 3,5% ως το 2026

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ στην Κύπρο προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 3,9% το 2024 σε 3,5% το 2025 και να σταθεροποιηθεί στο 3,5% το 2026, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι προβλέψεις για το 2025 και το 2026 είναι υψηλότερες κατά 0,3 και 0,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον Ιουλίου, αποτυπώνοντας τις ανοδικές αναθεωρήσεις στα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών που δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο.

Επιπλέον, οι προοπτικές ευνοούνται από θετικές εξελίξεις τόσο στο εγχώριο όσο και στο εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον, ιδίως κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Στο εσωτερικό, αυτές οι εξελίξεις περιλαμβάνουν περαιτέρω μειώσεις του πληθωρισμού, ισχυρή οικονομική εμπιστοσύνη και ενισχυμένο ρυθμό αύξησης νέων δανείων που υποστηρίζεται από τις μειώσεις των επιτοκίων.

Στο διεθνές περιβάλλον, η μείωση της αβεβαιότητας σχετικά με πολιτικές του διεθνούς εμπορίου και η υποχώρηση της μεταβλητότητας στις αγορές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025 (από τα υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους) συμβάλλουν στις βελτιωμένες προοπτικές σε σχέση με το τεύχος Ιουλίου.

Οι κίνδυνοι

Οι προβλέψεις συνοδεύονται από σημαντικούς κινδύνους για χαμηλότερο από τον προβλεπόμενο ρυθμό μεγέθυνσης. Οι κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον και συγκεκριμένα από το ενδεχόμενο βραδύτερων ρυθμών μεγέθυνσης από τους αναμενόμενους στις οικονομίες των εμπορικών εταίρων, καθώς οι δείκτες οικονομικής εμπιστοσύνης και άλλοι προπορευόμενοι δείκτες έχουν παραμείνει υποτονικοί.

Επιπρόσθετα, ανοδικές πιέσεις στις δημόσιες δαπάνες, ακραία καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να εμπεριέχουν κινδύνους για χειρότερες προοπτικές μεγέθυνσης στην Κύπρο από τις προβλεπόμενες.

Ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός (με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) προβλέπεται να μειωθεί από 1,8% το 2024 σε 0,3% το 2025 και να αυξηθεί στο 2,0% το 2026. Η πρόβλεψη για το 2025 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με εκείνη στο τεύχος Ιουλίου, ως αποτέλεσμα του χαμηλότερου πληθωρισμού από τον αναμενόμενο κατά το τρίτο τρίμηνο, αλλά και των νέων μειώσεων στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η ανοδική αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον πληθωρισμό του 2026, κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, οφείλεται στην ισχυρή οικονομική επίδοση τηςΚύπρου κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2025, όπως αποτυπώνεται σε τριμηνιαία και μηνιαία στοιχεία.