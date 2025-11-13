Ημερίδα Τιμής για τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη στον Πολυχώρο «Αττικόν» στην Πάφο

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, σε συνεργασία με την Εύξεινο Λέσχη Ευρωπαίων Πολιτών και τον Όμιλο Πολιτικού Προβληματισμού «Μιχάλης Χαραλαμπίδης», στον Πολυχώρο «Αττικόν», ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, με θέμα «Η διαδρομή και οι πολιτικές θέσεις του για το Κυπριακό και το Ποντιακό Ζήτημα».

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία του έργου και της σκέψης του τιμώμενου, υπογραμμίζοντας ότι «υπήρξε σύγχρονος διανοητής, πολιτικός με όραμα και υπηρέτης της δημοκρατικής σκέψης και του ανθρωπισμού».

Τόνισε ότι ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης «αντιμετώπιζε την πολιτική ως πράξη ευθύνης και παιδείας, συνδέοντας τη δημοκρατία με την κοινωνική δικαιοσύνη και την πολιτική δράση με το ήθος», ενώ πρόσθεσε ότι για τον Χαραλαμπίδη το Κυπριακό ήταν πρωτίστως «ζήτημα πολιτισμού, δικαίου και αξιοπρέπειας», με θεμέλια την παιδεία και τον πολιτισμό.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε επίσης ότι, σύμφωνα με την απογραφή του 2021, περίπου 8.200 έως 8.400 κάτοικοι της Πάφου, δηλαδή το 20% του συνολικού πληθυσμού των 42.000 κατοίκων, είναι ομογενείς Έλληνες Πόντιοι.

Όπως σημείωσε, το γεγονός αυτό καθιστά την Πάφο την πρώτη πόλη παγκύπρια, αλλά και μία από τις πρώτες στον ελλαδικό χώρο, με το υψηλότερο ποσοστό Ελλήνων του Πόντου σε αναλογία προς τον συνολικό πληθυσμό, γεγονός που αποτυπώνει τη ζωντανή παρουσία και συμβολή του Ποντιακού Ελληνισμού στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίτιμοι ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου, ο Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Ευρωπαίων Πολιτών κ. Στέφανος Τανιμανίδης και ο δημοσιογράφος κ. Θεόφιλος Παπαδόπουλος. Ο κ. Γιαννάκης Ομήρου αναφέρθηκε εκτενώς στη ζωή και το έργο του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στην αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, τη σταθερή του στάση απέναντι στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο και τη διορατικότητάτου στα εθνικά ζητήματα.

Τόνισε ότι το έργο και οι ιδέες του παραμένουν φάρος πολιτικού θάρρους, εθνικής αξιοπρέπειας και πίστης στην ενότητα του Ελληνισμού.

Ο Πρόεδρος της Ευξείνου Λέσχης Ευρωπαίων Πολιτών, κ. Στέφανος Τανιμανίδης, παρουσίασε το ιστορικό και τα αίτια της μετεγκατάστασης Ελλήνων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης προς την Ελλάδα και την Κύπρο, ως αποτέλεσμα μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες ένταξης (γλώσσα, ιθαγένεια, εργασία) και στη θετική συμβολή των ομογενών στις τοπικές κοινωνίες, επισημαίνοντας ότι στην Κύπρο ζουν περίπου 30–35 χιλιάδες Πόντιοι, εκ των οποίων 17 χιλιάδες στην Πάφο.

Ο κ. Τανιμανίδης εξήρε τις συνεχείς πρωτοβουλίες του Δημάρχου Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την προβολή του Ποντιακού Ελληνισμού στην πόλη, επισημαίνοντας τη σταθερή στήριξη του Δήμου προς την κοινότητα των Ποντίων. Σε ένδειξη εκτίμησης, προσέφερε στον Δήμαρχο τιμητική πλακέτα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ενίσχυση της ιστορικής ταυτότητας και του πολιτισμού της Πάφου.

Ο δημοσιογράφος κ. Θεόφιλος Παπαδόπουλος ανέδειξε το Κυπριακό ως μέγα εθνικό ζήτημα, εντάσσοντάς το σε δύο διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης της ελληνικής πολιτικής. Επεσήμανε ότι η μορφωτική ανεπάρκεια στα εθνικά θέματα και η απουσία συνεκτικής στρατηγικής αποδυναμώνουν την ελληνική πλευρά, ενώ διαχρονικά υποτιμήθηκε ο ρόλος της Τουρκίας ως δύναμης άμεσης επέμβασης και ελέγχου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τόνισε την ανάγκη για ανασυγκρότηση πολιτικής και μορφωτικής ηγεμονίας, με πυρήνα την ιστορική μνήμη, την παιδεία και την παραγωγή τεκμηριωμένης γνώσης, στο πνεύμα των παρεμβάσεων του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, ενώ στο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης το Πολιτισμικό Λαογραφικό Εργαστήρι Κονιών παρουσίασε μουσικοχορευτικό αφιέρωμα.

Ο Δήμος Πάφου, με την εκδήλωση αυτή, επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως θεσμική αρχή που προάγει την ιστορική μνήμη, τον πολιτισμό και τη διαχρονική πνευματική συνέχεια, τιμώντας προσωπικότητες που υπηρέτησαν με ήθος και όραμα τον ελληνισμό και την Κύπρο.