Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ανοδικά ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση του 2026 στο ΧΑΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 281,04 μονάδες, ενισχυμένος σε ποσοστό 1,14%

Ανοδικά ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση του 2026 το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 281,04 μονάδες, ενισχυμένος σε ποσοστό 1,14%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 σημείωσε επίσης άνοδο 1,14%, κλείνοντας στις 170,49 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €803.743,30.

Ανοδικά κινήθηκαν και όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με την Κύρια Αγορά να παρουσιάζει κέρδη 2,10%, κλείνοντας στις 227,06 μονάδες, τα Ξενοδοχεία να καταγράφουν κέρδη σε ποσοστό 0,43%, κλείνοντας στις 2.316,75 μονάδες και τις Επενδυτικές να παρουσιάζουν άνοδο 0,69%, κλείνοντας στις 3.088,69 μονάδες. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς, ο οποίος έκλεισε με ζημίες 0,61% στις 1.894,80 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €438.774,92 (άνοδος 3,53% - τιμή κλεισίματος € 8,22), της Logicom με €185.401,3 (άνοδος 2,86% - τιμή κλεισίματος €3,6), της Louis με €106.881,15 (άνοδος 4,76% - τιμή κλεισίματος €0,132), της Δήμητρα Επενδυτική (άνοδος 0,64% - τιμή κλεισίματος €1,58) και της The Cyprus Cement με €17.821,99 (αμετάβλητη - τιμή κλεισίματος €1,25).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 201.

Συνολικά την εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο της τάξης του 1,98%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα