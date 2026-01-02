Ανοδικά ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση του 2026 στο ΧΑΚ

Ανοδικά ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση του 2026 το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 281,04 μονάδες, ενισχυμένος σε ποσοστό 1,14%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 σημείωσε επίσης άνοδο 1,14%, κλείνοντας στις 170,49 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €803.743,30.

Ανοδικά κινήθηκαν και όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με την Κύρια Αγορά να παρουσιάζει κέρδη 2,10%, κλείνοντας στις 227,06 μονάδες, τα Ξενοδοχεία να καταγράφουν κέρδη σε ποσοστό 0,43%, κλείνοντας στις 2.316,75 μονάδες και τις Επενδυτικές να παρουσιάζουν άνοδο 0,69%, κλείνοντας στις 3.088,69 μονάδες. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς, ο οποίος έκλεισε με ζημίες 0,61% στις 1.894,80 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €438.774,92 (άνοδος 3,53% - τιμή κλεισίματος € 8,22), της Logicom με €185.401,3 (άνοδος 2,86% - τιμή κλεισίματος €3,6), της Louis με €106.881,15 (άνοδος 4,76% - τιμή κλεισίματος €0,132), της Δήμητρα Επενδυτική (άνοδος 0,64% - τιμή κλεισίματος €1,58) και της The Cyprus Cement με €17.821,99 (αμετάβλητη - τιμή κλεισίματος €1,25).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 201.

Συνολικά την εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο της τάξης του 1,98%.

Πηγή: ΚΥΠΕ