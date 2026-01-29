Η Κομισιόν επενδύει επιπλέον €650 εκατ. σε διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα διαθέσει σχεδόν €650 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις μέσω του Μηχανισμού Διασύνδεσης της Ευρώπης (CEF), για τη χρηματοδότηση 14 διασυνοριακών ενεργειακών έργων. Τα έργα αυτά σύμφωνα με την Κομισιόν στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, στην καλύτερη ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και, τελικά, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Όπως είχε δηλώσει και σε πρόσφατη συνέντευξη του στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, η Επιτροπή έχει ως σκοπό να υπερβεί σχεδόν επί πενταπλάσιο τον αρχικό προϋπολογισμό του CEF συνολικά. Όσον αφορά αυτή την πρόσκληση, η τελική χρηματοδότηση υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό των €600 εκατ., αντανακλώντας το μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την πρώτη πρόσκληση του 2024.

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, ο CEF θα χρηματοδοτήσει έργα προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και έργα υδρογόνου, δείχνοντας την ωρίμανση του τομέα. Η χρηματοδότηση κατανέμεται σε 6 έργα ηλεκτρικής υποδομής (συμπεριλαμβανομένων έξυπνων δικτύων) και 8 έργα υποδομής υδρογόνου.

Τα έργα αφορούν ηλεκτρική υποδομή για τα €470 εκατ.:

Ισπανία (€180,03 εκατ.): Κατασκευή του αντιστρέψιμου υδροηλεκτρικού σταθμού AGUAYO II, ο οποίος συνδυάζει υψηλή απόδοση στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με υπογείες εγκαταστάσεις, χωρίς περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Πολωνία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία (€112,58 εκατ.): Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών από φυσικές, κυβερνο-απειλές και άλλες απειλές, στο πλαίσιο του Συγχρονισμού της Βαλτικής.

Ρουμανία-Βουλγαρία (€103,69 εκατ.): Έργο CARMEN για την ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμό των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής διασύνδεσης και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών.

Σλοβακία (€62,63 εκατ.): Εξοπλισμός του υδροηλεκτρικού σταθμού Čierný Váh, ενός από τα πρώτα έργα που συνδυάζουν παραδοσιακή υδροηλεκτρική αποθήκευση με αποθήκευση σε μπαταρίες.

Ελλάδα-Αίγυπτος (€9,56 εκατ.) και Αυστρία (€1,02 εκατ.): Χρηματοδότηση μελετών για διασυνδέσεις και εσωτερικές γραμμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τα υπόλοιπα € 176 εκατ. αφορούν υποδομή υδρογόνου: