Γερμανία: Το ένα τέταρτο των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών

Η Γερμανία έχει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη, με σχεδόν το ένα τέταρτο των εργαζομένων να είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών.

Περίπου 9,8 εκατομμύρια άνθρωποι — δηλαδή γύρω στο 24% — από τα 40,9 εκατομμύρια εργαζομένων στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ανήκαν σε αυτή την ηλικιακή ομάδα το 2024, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία Destatis.

Το ποσοστό αυτό συγκρίνεται με τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι περίπου στο ένα πέμπτο.

«Ένας βασικός λόγος για το υψηλό ποσοστό εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στη Γερμανία είναι ότι ο πληθυσμός γηράσκει ολοένα και περισσότερο», ανέφερε η Destatis σε ανακοίνωσή της.

Η υπηρεσία σημείωσε επίσης ότι οι άνθρωποι στη Γερμανία συνταξιοδοτούνται σε μεγαλύτερη ηλικία, καθώς το νόμιμο όριο συνταξιοδότησης αυξάνεται σταδιακά στα 67 έτη έως το 2029.

Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης για γυναίκες και άνδρες ήταν τα 64,7 έτη το 2024, σε σύγκριση με τα 63 έτη για τις γυναίκες και τα 63,1 έτη για τους άνδρες το 2004.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι ζωτικής σημασίας οι Γερμανοί να εργάζονται περισσότερα χρόνια, καθώς η γήρανση του πληθυσμού ασκεί τεράστια πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Ωστόσο, η Bagso, μια ομπρέλα οργανώσεων που προωθούν τα δικαιώματα των ηλικιωμένων στη Γερμανία, υποστήριξε ότι εξακολουθούν να γίνονται πολύ λίγα για να ενθαρρυνθούν οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην εργασία.

«Το γεγονός ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, ειδικότερα, αισθάνονται πως αντιμετωπίζονται ως ιδιαίτερα μειονεκτική ομάδα λόγω της ηλικίας τους, σίγουρα δεν αποτελεί κίνητρο για να συνεχίσουν εθελοντικά να εργάζονται μετά το όριο συνταξιοδότησης», δήλωσε στο AFP η Πρόεδρος της ομάδας, Ρεγκίνα Γκέρνερ.

«Για δεκαετίες, οι επιχειρήσεις επενδύουν πολύ λίγο στη συνεχιζόμενη κατάρτιση αυτής της ομάδας.»

Το 2024, η Ιταλία είχε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών στην ΕΕ μετά τη Γερμανία, με 23%, σύμφωνα με τη Destatis, που επικαλείται ευρωπαϊκά στοιχεία.

Αντίθετα, η Μάλτα είχε το χαμηλότερο ποσοστό μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στο εργατικό δυναμικό, περίπου 11%.