Πρόταση για ΦΠΑ 5% σε ανακαινίσεις, επισκευές κατοικιών λόγω φυσικών καταστροφών

Την τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η ανακαίνιση ή επισκευή κατοικίας που καθίσταται αναγκαία συνεπεία φυσικών καταστροφών, πριν από την προβλεπόμενη στον υφιστάμενο νόμο περίοδο των τριών ετών από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτή, να υπόκεινται σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή 5%, προβλέπει πρόταση νόμου που κατέθεσε στη βουλή ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Επιπροσθέτως, προτείνεται όπως πρόσωπο, το οποίο έχει ήδη ασκήσει το δικαίωμα απόκτησης κατοικίας με μειωμένο φορολογικό συντελεστή ύψους 5% και του οποίου η κατοικία έχει καταστραφεί συνεπεία φυσικής καταστροφής, να δύναται να ασκήσει εκ νέου το εν λόγω δικαίωμα για απόκτηση άλλης κατοικίας εντός της προβλεπόμενης από την ισχύουσα νομοθεσία δεκαετούς περιόδου, χωρίς να υπέχει την υποχρέωση καταβολής της διαφοράς φόρου μεταξύ κανονικού και μειωμένου συντελεστή που αντιστοιχεί στην υπολειπόμενη περίοδο μέχρι τη συμπλήρωση των δέκα ετών.

Περαιτέρω, σκοπείται η παραχώρηση δυνατότητας στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει διατάγματα προκειμένου να καθορίζει την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να στηριχθούν πρόσωπα των οποίων οι κατοικίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές που τις καθιστούν ως μη κατοικήσιμες, όπως σχετικά συνέβη κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στην ορεινή Λεμεσό.