Αλλοδαποί ναυτικοί: Πρόταση για εξαίρεση από υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

Την άρση της διαφορετικής μεταχείρισης αλλοδαπών ναυτικών και την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, προνοεί πρόταση νόμου που κατέθεσαν χθες οι βουλευτές Φωτεινή Τσιρίδου, Πανίκος Λεωνίδου και Αλέκος Τρυφωνίδης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμου, ώστε, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010, να εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, η αμοιβή αλλοδαπών ναυτικών, περιλαμβανομένων και των ναυτικών που εργάζονται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, οι οποίοι εργοδοτούνται εκτός της Δημοκρατίας από κυπριακή εταιρεία και οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων στη Δημοκρατία σύμφωνα με το Άρθρο 13.1.β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται:

1. η επαναφορά της εξαίρεσης για τις εν λόγω αμοιβές από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, ως προβλεπόταν δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντα Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου (Ν.38(Ι)/92) ωστόσο σύμφωνα με τις διατάξεις του εν ισχύ Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου (Ν.44(I)/2010), η υπό αναφορά εξαίρεση έπαυσε να ισχύει.

2. άρση της διαφορετικής μεταχείρισης αλλοδαπών ναυτικών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, εργοδοτούμενοι από κυπριακές εταιρείες αλλά παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες εκτός Δημοκρατίας, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τους οποίους καταβάλλονται και εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σε αντίθεση με τους ναυτικούς εργαζομένους σε πλοία ανοιχτής θαλάσσης οι οποίοι δεν καταβάλλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τους οποίους δεν καταβάλλονται ούτε εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής,

3. η παροχή ελαφρύνσεων στις κυπριακές εταιρείες που εργοδοτούν αλλοδαπούς ναυτικούς στην εσωτερική ναυτιλία οι οποίες καταβάλλουν μεγάλα ποσά ως εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους εργοδοτουμένους τους, και

4. η παροχή κινήτρων στις κυπριακές εταιρείες που εργοδοτούν αλλοδαπούς ναυτικούς στην εσωτερική ναυτιλία να διατηρήσουν την έδρα τους στην Κύπρο και να συνεχίσουν την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και η προσέλκυση άλλων αντίστοιχων εταιρειών να δραστηριοποιούνται με έδρα τους στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σε σχέση με τους ναυτικούς που εργάζονται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ευθυγραμμίζονται με τις πρόνοιες του Άρθρου 13.1.β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς οι εν λόγω ναυτικοί περιλαμβάνονται στα πρόσωπα τα οποία ασκούν κανονικά μισθωτή δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη όμως δεν ασκούν ουσιώδες μέρος της δραστηριότητας τους στο κράτος μέλος της κατοικίας τους, για τους οποίους ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ότι για σκοπούς καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων, υπάγονται στη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του εργοδότη.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, η προτεινόμενη εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής δεν επιφέρει μείωση εσόδων στο κράτος αλλά αντιθέτως αποτελεί τεράστιο κίνητρο για αύξηση των εσόδων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και γενικότερα στη Δημοκρατία.

Τέλος, η έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2010 προκείμενου να ευθυγραμμίζεται με την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υφιστάμενου Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου (Ν.44(I)/2010).