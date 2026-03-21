Εξηγήσεις ΟΧΣ στη βουλή για ΜΕΔ, νέα δάνεια, στελέχωση και έργο πληροφορικής

Στα €643,3 εκατ. ανέρχονται τα δάνεια στο χαρτοφυλάκιο του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης τον Φεβρουάριο του 2026, με το 39,7% να είναι μη εξυπηρετούμενα.

Σε επιστολή του προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο πρόεδρος του ΔΣ του ΟΧΣ Χριστόφορος Καπλάνης δίνει επιπλέον πληροφόρηση για τα οικονομικά δεδομένα του οργανισμού, η οποία ζητήθηκε από τα μέλη της επιτροπής μετά τη συνεδρία της 16ης Μαρτίου, στην οποία συζητήθηκε ο προϋπολογισμός για το 2026.

Όπως αναφέρθηκε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο ΟΧΣ θα προχωρήσει φέτος σε πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €135 εκατ. με τα €50 εκατ. να αφορούν ακίνητα αξίας άνω των €250.000 και €85 εκατ. δάνεια με καθυστερήσεις πέραν των οκτώ ετών.

Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο δανειοδοτήσεων με κεφάλαια του ΟΧΣ, σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Καπλάνη, το σύνολο των δανείων τέλη Φεβρουαρίου του 2026 ανέρχεται σε €643,3 εκατ. από €644,4 εκατ. τέλη Ιανουαρίου του 2026. Τέλη του 2025 ανέρχονταν σε €647,2 εκατ. και τέλη του 2024 €657,4 εκατ.

Τα ΜΕΔ ανέρχονται σε €255,4 εκατ. τέλη Φεβρουαρίου 2026 αποτελώντας το 39,7% των συνολικών δανείων από €256,6 εκατ. ή 39,8% τον Ιανουάριο του 2026. Τέλη του 2025, το ποσοστό των ΜΕΔ ήταν 39,8% ενώ το 2024 έφθανε το 41,1%.

Αναδιαρθρώσεις

Όσον αφορά το σύνολο των αναδιαρθρώσεων από την 1/1/2024 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2026 ανέρχονται στα €85,5 εκατ. εκ των οποίων τα €50,6 εκατ. αφορούν κεφάλαια του ΟΧΣ, τα €23,1 εκατ. δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια και τα €11,8 εκατ. με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ)

Νέες δανειοδοτήσεις

Σε σχέση με τις νέες δανειοδοτήσεις κατά το 2025, ο κ. Καπλάνης ενημερώνει ότι εγκρίθηκαν εντός του έτους 177 αιτήσεις ύψους €24,9 εκατ. ενώ παραλήφθηκαν 111 αιτήσεις ύψους €13,7 εκατ.

Οι εκταμιεύσεις δανείων (σύνολο εκταμιεύσεων που διενεργήθηκαν κατά το 2025, είτε από δάνεια που χορηγήθηκαν το ίδιο έτος, είτε από παλαιότερα δάνεια, βάσει σταδιακών εκταμιεύσεων αναλόγως προόδου οικοδομής) ανήλθαν σε €45,4 εκατ.

Ρυθμοί διεκπεραίωσης αιτήσεων

Σύμφωνα με τον κ. Καπλάνη, κατά τα προηγούμενα έτη, όταν είχε παρατηρηθεί η σημαντική αύξηση στα δανειστικά επιτόκια των λοιπών τραπεζικών ιδρυμάτων, υπήρξε μεγάλη εισροή αιτήσεων, η οποία αφορούσε κατά κύριο λόγο τη μεταφορά υφιστάμενων δανείων από τον ανταγωνισμό.

Κατά την περίοδο αυτή, επισημαίνει, δεδομένων και των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του ΟΧΣ με βάση τους πόρους του, είχαν δημιουργηθεί μεγάλες ουρές αναμονής, σε μερικές περιπτώσεις που ξεπερνούσαν το 1,5-2 έτη.

«Στο παρόν στάδιο, μετά από εσωτερικές ενέργειες του ΟΧΣ σε θέματα οργάνωσης, μερική αύξηση στην στελέχωση αλλά και δεδομένης της μείωσης των δανειστικών επιτοκίων στην αγορά, η ουρά αναμονής έχει πλέον ουσιαστικά διευθετηθεί. Πλέον ο ΟΧΣ διαχειρίζεται τα νέα αιτήματα ως υποβάλλονται», αναφέρει. Για αιτήματα για τα οποία έχει ληφθεί το σύνολο του σχετικού πληροφοριακού υλικού, η περίοδος για την αξιολόγηση και έκδοση απόφασης δεν ξεπερνά συνήθως τους 1,5-2 μήνες.

Έργο τεχνολογίας

Στην επιστολή του ο κ. Καπλάνης δίνει επίσης πληροφόρηση για την υλοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος, για το οποίο η ελεγκτική υπηρεσία εντόπισε πρόσφατά σοβαρά λάθη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Καπλάνη, στα τέλη του 2024 υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) πρόταση τροποποίησης της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για το έργο τεχνολογίας.

Ταυτόχρονα, προσθέτει, ακολουθήθηκε η δέουσα διαδικασία μέσω ΚΕΑΑ για λήψη έγκρισης για την παράταση της συμφωνίας παροχής μηχανογραφικών υπηρεσιών από την ΚΕΔΙΠΕΣ, και για το 2026, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη επιχειρησιακή συνέχεια του ΟΧΣ, στο πλαίσιο τήρησης των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων.

Με βάση την τροποποίηση της σύμβασης, το έργο τεχνολογίας διαχωρίστηκε σε δύο φάσεις:

Φάση Α': Μεταφορά των υφιστάμενων συστημάτων και εφαρμογών από τα κέντρα δεδομένων και υποδομές της ΚΕΔΙΠΕΣ στα αντίστοιχα του ΟΧΣ. «Αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο αλλά και εποπτική απαίτηση, αφού έτσι διασφαλίζεται η απεξάρτηση του ΟΧΣ από τρίτους φορείς», αναφέρεται στην επιστολή.

Φάση Β': Αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων.

Κατόπιν και της ψήφισης του προϋπολογισμού για το έτος 2025, κατέστη δυνατή η συνομολόγηση της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.

Το έργο τεχνολογίας επανεκκίνησε στις 03/06/2025, με τη φάση Α' να έχει προχωρήσει ουσιαστικά. Το ποσοστό ολοκλήρωσης της φάσης Α' μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανέλθει στο 43%, με την ολοκλήρωση της μεταφοράς αριθμού συστημάτων στις υποδομές του ΟΧΣ.

Στόχος για την ολοκλήρωση της φάσης Α' είναι τα μέσα του τρέχοντος έτους.

«Ακολούθως, με τη φάση Β', η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2027, θα έχει επιτευχθεί και η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής του ΟΧΣ σε νέο τεχνολογικό οικοσύστημα, δίνοντας έτσι στον ΟΧΣ τη δυνατότητα για πιο εύρυθμη εσωτερική λειτουργία, καλύτερη συμμόρφωση με τις νομικές και εποπτικές του απαιτήσεις, αλλά βέβαια και καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινού, αφού θα έχει πλέον την τεχνολογική δυνατότητα να παρέχει και άλλες υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική τραπεζική αλλά και έκδοση καρτικών προϊόντων και χρήση ΑΤΜς», σημειώνει ο κ. Καπλάνης.

Στελέχωση

Όσον αφορά τη στελέχωση του ΟΧΣ, ανέρχεται σήμερα στα 85 άτομα, σημειώνοντας ότι αποτελεί σημαντική βελτίωση από τις αρχές του 2023, όταν η στελέχωση ανερχόταν γύρω στα 65 άτομα.

«Στο παρόν στάδιο είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για κάλυψη 23 επιπλέον θέσεων διαφόρων βαθμίδων, κάτι που θα ανεβάσει το ποσοστό στελέχωσης στα 108 άτομα. Αν και αυτός ο αριθμός θα αποτελέσει ουσιαστική βελτίωση, εντούτοις παραμένει χαμηλός σε σχέση με τα λοιπά τραπεζικά ιδρύματα τα οποία διαθέτουν πιο αυξημένη στελέχωση. Και σημειώνεται και το γεγονός ότι ο ΟΧΣ διαθέτει παρουσία και στις 5 πόλεις της ελεύθερης χώρας (εν αντιθέσει με τις λοιπές μικρές τράπεζες οι οποίες έχουν μόνο σε 2 ή 3 πόλεις)».

Επιπλέον, τονίζει, «εν αντιθέσει με άλλες μικρές τράπεζες οι οποίες στοχεύουν σε περιορισμένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών πελατών, ο ΟΧΣ έχει ως αποστολή του την ενασχόληση με τη λιανική - στεγαστική τραπεζική, κάτι που σίγουρα προϋποθέτει και αυξημένη στελέχωση στα σημεία Πρώτης Γραμμής (Καταστήματα, Μονάδες Διαχείρισης ΜΕΧ, Τηλεφωνικό Κέντρο)».

Επιπλέον σημειώνεται ως δυσμενής παράγοντας ότι εν αντιθέσει με άλλες τράπεζες στη χώρα, οι οποίες ανήκουν σε μεγαλύτερους ομίλους στους οποίους μπορούν να βασίζονται για θέματα τεχνολογίας και άλλης υποστήριξης, ο ΟΧΣ είναι αυτόνομος και οφείλει να διαχειρίζεται όλες του τις ανάγκες εντός των πλαισίων του δικού του προϋπολογισμού και της δικής του περιορισμένης στελέχωσης.

«Η δε υποχρέωση τήρησης και από τον ΟΧΣ των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού που εφαρμόζονται και στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο (έγκριση Σχεδίων Υπηρεσίας και θέσεων από Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και ακολούθως από το Υπουργείο, μετά έγκριση μέσω προϋπολογισμού, και τελικά διαδικασίες δημόσιας προκήρυξης), δημιουργούν επιπρόσθετο ανασταλτικό παράγοντα για τη δυνατότητα του ΟΧΣ να καλύψει επαρκώς και σε γρήγορους ρυθμούς τις ανάγκες στελέχωσής του, καθιστώντας τον σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα αλλά και πολλές φορές σε αδυναμία κάλυψης των εποπτικών του υποχρεώσεων».

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τυχόν θέση η οποία αφορά και σε νέο ρόλο (όπως για παράδειγμα πρόσφατα για ανάγκες υπεύθυνου/ης για θέματα ασφάλειας συστημάτων και πληροφοριών), σε άλλη τράπεζα η διαδικασία για πρόσληψη μπορεί να ολοκληρωθεί σε 1-2 μήνες, ενώ στον ΟΧΣ μπορεί να ξεπεράσει και τους 18-24 μήνες.

Σημειώνεται πρόσθετα ότι ενώ όλες οι ανάγκες στελέχωσης του ΟΧΣ, ως επίσης και το σύνολο των εξόδων του, καλύπτονται από τις δικές του εργασίες και των εσόδων του από αυτές στο πλαίσιο του ανεξάρτητου προϋπολογισμού του, χωρίς να λαμβάνει καμία οικονομική βοήθεια από το κεντρικό κράτος, ως επίσης και το ότι ο ΟΧΣ λειτουργεί σε πλαίσια έντονου ανταγωνισμού (εν αντιθέσει με άλλους φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου), δεν αποτελεί μέχρι στιγμής βάση για να δοθεί μεγαλύτερος βαθμός ανεξαρτησίας στη λειτουργία του ΟΧΣ.