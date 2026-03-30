Την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου συζητεί τη Δευτέρα η G7

Οι Υπουργοί από την G7 θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες τη Δευτέρα για να αναλύσουν τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συνεχίζουν να εκτοξεύονται.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και η Τεχεράνη απάντησε στοχοποιώντας χώρες της περιοχής που εξάγουν αργό πετρέλαιο και διακόπτοντας τις αποστολές μέσω του Κόλπου.

Η πίεση στην προσφορά έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προς τα πάνω, με δραστικές αλυσιδωτές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες σε αμέτρητους κλάδους.

Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε ότι η συνάντηση της G7, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, θα περιλαμβάνει Υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών, καθώς και διοικητές Κεντρικών Τραπεζών και επικεφαλής άλλων διεθνών οργανισμών.

«Υπάρχουν ήδη διαφορές στις αντιδράσεις που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τις διαφορές στην έκθεση στην κρίση», δήλωσε ο Λεσκίρ σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, τονίζοντας ότι η Ασία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην αναταραχή.

«Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλαμε να συγκαλέσουμε μια G7 οικονομικών, ενέργειας και κεντρικών τραπεζών», είπε.

Πρόσθεσε ότι ο στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την οικονομία, δηλώνοντας αργότερα στα τοπικά μέσα ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και μισό αιώνα που η G7 χρησιμοποιεί αυτή τη μορφή.

Η G7, μια άτυπη ομάδα που αποτελείται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία, συμβάλλει στη διαμόρφωση των πολιτικών συζητήσεων στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδιώξει τη στήριξη της ομάδας για να συμβάλει στον τερματισμό του αποκλεισμού από το Ιράν της θαλάσσιας οδού των Στενών του Ορμούζ.

Μετά από μια συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 δήλωσαν ότι είναι «απόλυτη αναγκαιότητα» το Ιράν να αποκαταστήσει την ελεύθερη διέλευση μέσω των στενών και κάλεσαν να τερματιστούν οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές.

Υπό αυξανόμενη πίεση, πολλές κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις των δυσκολιών στην προσφορά και των εκτοξευόμενων τιμών ενέργειας.

Ωστόσο, η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τους πολεμικούς στόχους των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για τη διάρκεια της σύγκρουσης και την πιθανή επέκταση των εχθροπραξιών, έχει αφήσει τις κυβερνήσεις να αναζητούν εσπευσμένα συνεκτικές απαντήσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχουν δηλώσει ότι οι στόχοι τους στον πόλεμο έχουν σχεδόν επιτευχθεί, όμως χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σταλεί στην περιοχή σε μια άνευ προηγουμένου στρατιωτική ανάπτυξη.

Ακτιβιστές εκτός Ιράν αναφέρουν ότι η αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία έχει σκοτώσει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους στη χώρα, πάνω από τους μισούς εκ των οποίων είναι άμαχοι, ενώ αξιωματούχοι του Λιβάνου δήλωσαν ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εκεί από τότε που το Ισραήλ άρχισε να επιτίθεται στο έδαφός του σε αντίποινα για επιθέσεις της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Αξιωματούχοι στο Ισραήλ και σε χώρες του Κόλπου έχουν επίσης αναφέρει πολύ μικρότερους αριθμούς θυμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ