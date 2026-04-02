Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποιεί για οικονομικούς κινδύνους από πόλεμο στο Ιράν

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε «ένα σημαντικό αρνητικό σοκ προσφοράς στην παγκόσμια οικονομία», αυξάνοντας τους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Μετά την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου που αναμένεται να αυξήσει τον συνολικό πληθωρισμό, η (Κεντρική) Τράπεζα της Αγγλίας αναφέρει ότι οι επιπτώσεις θα επηρεάσουν επίσης την οικονομική ανάπτυξη και θα αυστηροποιήσουν τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, όπως ο περιορισμός του δανεισμού από τις τράπεζες.

«Οι αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια μακροοικονομία αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανιστούν ταυτόχρονα πολλαπλές ευπάθειες, ενισχύοντας την επίδρασή τους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», αναφέρει η Τράπεζα της Αγγλίας, σε τριμηνιαία ενημέρωση, σχετικά με τον εντοπισμό κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Στην προηγούμενη έκθεση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Πολιτικής τον περασμένο Δεκέμβριο, η Τράπεζα της Αγγλίας εντόπιζε τους κινδύνους που θέτει ένας υπερτιμημένος τομέας τεχνητής νοημοσύνης και το αυξημένο δημόσιο χρέος.

«Η σύγκρουση έχει καταστήσει το παγκόσμιο περιβάλλον ουσιαστικά πιο απρόβλεπτο και ακολουθεί μια περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιοι κίνδυνοι ήταν ήδη αυξημένοι», αναφέρει.

Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν «την παροχή ζωτικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι «το τραπεζικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου έχει την ικανότητα να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ακόμη και αν οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες είναι σημαντικά χειρότερες από τις αναμενόμενες».

Πριν από την ενημέρωση της Τράπεζας της Αγγλίας, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προσπάθησε να καθησυχάσει το βρετανικό κοινό για τις οικονομικές επιπτώσεις.

«Ανεξάρτητα από το πόσο σφοδρή είναι αυτή η καταιγίδα, είμαστε σε θέση να την αντέξουμε και... έχουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για να βγούμε από αυτήν ένα ισχυρότερο και πιο ασφαλές έθνος», δήλωσε ο κ. Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στην κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε νωρίτερα ότι η Κυβέρνηση των Εργατικών «προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα», την στιγμή που αυξάνεται η πίεση πάνω της να μειώσει τον φόρο καυσίμων.

«Αν υποσχόμουν ότι θα μπορούσα να μετριάσω κάθε αύξηση τιμών για κάθε άτομο, δεν θα έλεγα την αλήθεια, γιατί το μόνο που θα κάνει αυτό είναι να αυξήσει τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τους φόρους στο μέλλον», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ