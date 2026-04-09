Ανακοινώσεις Τμ. Φορολογίας προς ενδιαφερόμενους για ΦΠΑ, PAYE και εγγραφές

Aνακοινώσεις με οδηγίες προς ενδιαφερόμενους εξέδωσε την Πέμπτη το Τμήμα Φορολογίας για παρατάσεις υποβολής δήλωσης ΦΠΑ, PAYE και εγγραφές σε ειδικά μητρώα.

Αρχικά ενημερώνει ότι με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας η υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ και η Πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ για την περίοδο που έληξε στις 28/02/2026, καθώς και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για την περίοδο που αφορά στον μήνα Μάρτιο 2026, παρατείνεται μέχρι τις 20/04/2026, λόγω των εορτών του Πάσχα.

Διευκρινίζεται ότι μετά τις 20/04/2026, η υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ, η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ και η υποβολή του εν λόγω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα υπόκεινται σε χρηματικές επιβαρύνσεις και πρόσθετο φόρο ως ακολούθως: €100 για μη έγκαιρη υποβολή της Δήλωσης ΦΠΑ Πρόσθετο φόρο 10% επί του οφειλόμενου ΦΠΑ €50 για μη έγκαιρη υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES).

Επίσης η προθεσμία υποβολής της Ετήσιας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος από Εργοδότες (PAYE) για το φορολογικό έτος 2025 παρατείνεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2026. Η δήλωση θα είναι διαθέσιμη για υποβολή μέσω του συστήματος Tax For All (TFA) από τον Μάιο του 2026.

Αναφέρει εξάλλου με ξεχωριστή ανακοίνωση ότι η δήλωση Εισοδήματος, που αφορά στο φορολογικό έτος 2026, θα υποβληθεί μέσω του νέου μηχανογραφικού συστήματος Tax For All (TFA), ενσωματώνοντας τις πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Η διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς Λογαριασμούς (Τ.Φ.1) για το φορολογικό έτος 2025 θα πραγματοποιηθεί μέσω του υφιστάμενου Συστήματος TAXISnet.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς Λογαριασμούς (Τ.Φ.1) για το φορολογικό έτος 2025 θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και το κοινό διαβεβαιώνεται ότι θα δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος για συμμόρφωση με την υποχρέωση της υποβολής της εν λόγω Δήλωσης και της καταβολής του φόρου και εισφορών που πιθανώς να προκύπτουν, χωρίς οποιουσδήποτε τόκους και χρηματικές επιβαρύνσεις.

Επίσης το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από την 1η Ιουλίου 2026 η υποβολή αιτήματος εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο από νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, των οποίων ο αριθμός εγγραφής στο εν λόγω μητρώο ξεκινά με το πρόθεμα: ΗΕ: Εταιρείες, ανεξαρτήτου είδους, ή ΑΕ: Αλλοδαπές εταιρείες, ή Σ: Εγγεγραμμένοι Συνεταιρισμοί, ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά όταν η σύνδεση στο σύστημα Tax For All (TFA) γίνεται μέσω Cy Login.

Για άλλες οντότητες, που ο αριθμός εγγραφής έχει διαφορετικό πρόθεμα από ΗΕ, ΑΕ και Σ, η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο συνεχίζει να γίνεται μέσω του TFA χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί σύνδεση μέσω του CY Login.

Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω ενέργεια αφορά μόνο στη σύνδεση μέσω Cy Login και δεν συνεπάγεται άλλη σύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται στο CY login.

Για το θέμα υπάρχει ο Οδηγός σύνδεσης στο Τax For All μέσω CY Login που βρίσκεται στο TFA Portal ,στην ενότητα Ενημερωτικό Υλικό. Σημειώνεται ότι αιτήματα εγγραφής που δεν υποβάλλονται μέσω σύνδεσης στο TFA με χρήση CY Login δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απορρίπτονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ