Πρώτη αντίδραση Φειδία για υποψήφια που φυλακίστηκε στα κατεχόμενα: «Στην Άμεση Δημοκρατία πιστεύουμε στις δεύτερες ευκαιρίες»

«Εμείς στην Άμεση Δημοκρατία δεν γνωρίζαμε για αυτό το περιστατικό πριν να ολοκληρωθούν οι εσωκομματικές εκλογές και να εκλεχθούν οι υποψήφιοι», ανέφερε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

Ακολούθως είπε ότι ο τρόπο που λειτουργεί η Άμεση Δημοκρατία δίνει τη δυνατότητα σε όλους του πολίτες να θέσουν υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές. Ακολούθως πρόσθεσε ότι τώρα άρχισε η διαδικασία που πρέπει ώστε να ελέγξει το κόμμα πως ο νόμος επιτρέπει σε αυτούς τους υποψήφιους να θέσουν υποψηφιότητα. Ωστόσο, είπε, αυτή η περίπτωση ήταν ιδιαίτερη λόγω του ότι αυτό το άτομο καταδικάστηκε στα κατεχόμενα. «Άρα», συμπλήρωσε, «αυτή η καταδίκη δεν φαίνεται κάπου στο ποινικό μητρώο» της υποψήφιας. Συνεπώς, τόνισε, αν δεν αποφάσιζε η ίδια να αποσύρει την υποψηφιότητά της, «εμείς στην Άμεση Δημοκρατία θα την αφήναμε να συνεχίσει να είναι υποψήφια λόγω του ότι νομικά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι που να την εμποδίζει στο βάλει υποψηφιότητα».

Συνεχίζοντας είπε ότι «εμείς στην Άμεση Δημοκρατία πιστεύουμε στις δεύτερες ευκαιρίες για τα άτομα που έχουν κάνει λάθη στη ζωή τους αλλά τα άφησαν πίσω και προχώρησαν για να φτιάξουν ξανά τη ζωή τους από την αρχή που στην προκειμένη περίπτωση έκανε και η Βάλερη, η οποία προχώρησε μπροστά και έφτιαξε ξανά τη ζωή της, έχει άνδρα, οικογένεια, δουλειά, ένα μωρό». Πρόσθεσε δε ότι αν τους αφήνουμε στο περιθώριο και να μη τους δίνουμε καμιά ευκαιρία για να εξελιχθούν στη ζωή τους, δεν βοηθά ούτε τα ίδια τα άτομα αλλά ούτε την ίδια την κοινωνία, διότι αναγκάζονται να γυρίσουν πίσω στις παλιές τους συνήθειες. Επίσης, είπε, πιστεύουμε στη συγχώρεση και ότι δεν πρέπει να κρίνουμε ισόβια τους ανθρώπους για λάθη του παρελθόντος, ιδιαίτερα όταν δεν έχουν διαπράξει ξανά τα ίδια λάθη και έδειξαν στην πορεία της ζωής τους ότι έγιναν καλύτεροι άνθρωποι και πολίτες.

Γι’ αυτό, συμπλήρωσε, «πιστεύω ότι λανθασμένα ο κ. Παπαδόπουλος συνέβαλε στη συνέχιση των στερεοτύπων που ακολουθούν τα πρώην παραβατικά άτομα και δεν τους αφήνουν να φτιάξουν μια νέα ζωή».

Υπενθυμίζεται ότι η 29χρονη Βάλερη Ταραπάι αποφάσισε να αποσύρει την υποψηφιότητά της μετά τις καταγγελίες του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου για υποψήφιο στην Άμεση Δημοκρατία που διακινούσε ναρκωτικά στα κατεχόμενα.

Η κ. Ταραπάι δήλωσε στο politis.com.cy ότι «αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητα μου διότι δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στην Άμεση Δημοκρατία».

Ερωτηθείσα εάν δέχθηκε πιέσεις από το κόμμα για να αποσυρθεί απάντησε ότι «είναι καθαρά δική μου απόφαση».

Συνεχίζοντας είπε ότι «η Άμεση Δημοκρατία προσπαθεί για το καλύτερο στην κοινωνία», τονίζοντας ότι «δεν με έβαλαν στο περιθώριο αλλά μου έδωσαν το δικαίωμα να συμμετάσχω στις εκλογές».

Ακολούθως εξέφρασε προβληματισμό για τις συνέπειες που έχει η δημοσίευση μιας φωτογραφίας με άλλο πρόσωπο δίπλα της, το οποίο δεν έχει σχέση με τις εκλογές, ωστόσο εκτίθεται δημόσια κατά τρόπο αντιδεοντολογικό, γεγονός που οδηγεί σε διασυρμό.