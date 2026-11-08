«Ήρθαμε ως προσκυνητές, χωρίς τίτλους»: Η επίσκεψη του ΠτΔ στο Άγιον Όρος και η συζήτηση με τον Γέροντα Εφραίμ

Ο Πρόεδρος έφθασε στη Μονή χθες το απόγευμα, όπου έγινε δεκτός από την αδελφότητα και, μετά την ακολουθία του Εσπερινού, συνομίλησε με τον Καθηγούμενο της Μονής, Γέροντα Εφραίμ, καθώς και με μοναχούς και προσκυνητές στο Συνοδικό.

«Ήρθαμε ως απλοί προσκυνητές»

Κατά την τοποθέτησή του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε τον προσωπικό και πνευματικό χαρακτήρα της επίσκεψης, επισημαίνοντας τους ιστορικούς δεσμούς της Μονής με την Κύπρο.

«Είμαστε εδώ ως προσκυνητές, χωρίς τίτλους, χωρίς τίποτα, απλοί προσκυνητές», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας από τον Γέροντα Εφραίμ και τους πατέρες της Μονής να προσεύχονται για την Κύπρο και τον κυπριακό λαό.

Μήνυμα για το Κυπριακό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της χώρας.

Όπως ανέφερε, η κυπριακή πλευρά συνεχίζει τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών, σημειώνοντας ότι έχουν περάσει πλέον 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή του 1974.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την Ελλάδα, της συμμετοχής της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανάπτυξης διεθνών συμμαχιών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία συνθηκών για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Αναφορά σε οικονομία και δημογραφικό

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις εσωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία, εστιάζοντας στην οικονομία, το στεγαστικό ζήτημα και τη στήριξη των οικογενειών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο δημογραφικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η χαμηλή γεννητικότητα καθιστά αναγκαία την εφαρμογή πολιτικών στήριξης των νέων ζευγαριών και των πολύτεκνων οικογενειών.

Η συζήτηση με τον Γέροντα Εφραίμ

Κατά τη συνάντησή τους, ο Γέροντας Εφραίμ εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Κύπριο Πρόεδρο, αναφερόμενος στις ευθύνες και τις δυσκολίες που συνεπάγεται η άσκηση των καθηκόντων του.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι επισκέψεις όπως αυτή αποτελούν ευκαιρία άντλησης δύναμης και πνευματικής στήριξης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τον Γέροντα Εφραίμ να εύχεται στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας υγεία και δύναμη και να εκφράζει την επιθυμία να τον υποδεχθεί ξανά στο μέλλον στη Μονή Βατοπεδίου.