Δημοσκόπηση Alpha για προεδρικές εκλογές: Προηγείται σε όλα τα σενάρια ο Νίκος Χριστοδουλίδης - Τα ποσοστά και τα πρόσωπα

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (11/11) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, στο πλαίσιο του τρίτου μέρους της δημοσκόπησης για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Στα πέντε σενάρια του πρώτου γύρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει ποσοστά από 26% έως 30%, ενώ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ακολουθεί με ποσοστά από 22% έως 24%.

Τα πέντε σενάρια του Α΄ γύρου

Στο σενάριο Α, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει 28%, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 22% και ο Αβέρωφ Νεοφύτου 20%. Ακολουθούν ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με 9% και ο Χρίστος Χρίστου με 6%.

Στο σενάριο Β, ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταγράφει 27%, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 23% και ο Αβέρωφ Νεοφύτου 19%. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης συγκεντρώνει 9%, ο Χρίστος Χρίστου 6% και ο John Χριστοδούλου 4%.

Στο σενάριο Γ, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει 30%, το υψηλότερο ποσοστό του μεταξύ των πέντε σεναρίων. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ακολουθεί με 24%, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με 11%, ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης και ο Χρίστος Χρίστου καταγράφουν από 9%.

Στο σενάριο Δ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει 26%, έναντι 23% του Ανδρέα Μαυρογιάννη, με τη μεταξύ τους διαφορά να περιορίζεται στις τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου λαμβάνει 19%, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης 7%, ο Χρίστος Χρίστου 6% και ο Νικόλας Παπαδόπουλος 5%.

Στο σενάριο Ε, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει 27%, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 23%, ο Γιώργος Παμπορίδης 11%, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης 10%, ο Χρίστος Χρίστου 8% και ο Νικόλας Παπαδόπουλος 6%.

Τι δείχνουν τα τέσσερα σενάρια του Β΄ γύρου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τέσσερις υποθετικές αναμετρήσεις του δεύτερου γύρου, στις οποίες εξετάζονται διαφορετικοί συνδυασμοί υποψηφίων.

Στο πρώτο σενάριο, μεταξύ Νίκου Χριστοδουλίδη και Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκεντρώνει 45%, έναντι 38% του Ανδρέα Μαυρογιάννη, με διαφορά επτά ποσοστιαίων μονάδων.

Στο δεύτερο σενάριο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταγράφει 40%, έναντι 35% του Αβέρωφ Νεοφύτου, με τη μεταξύ τους διαφορά να διαμορφώνεται στις πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

Στο τρίτο σενάριο, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης συγκεντρώνει 41%, έναντι 36% του Αβέρωφ Νεοφύτου, καταγράφοντας προβάδισμα πέντε ποσοστιαίων μονάδων.

Στο τέταρτο σενάριο, μεταξύ Ανδρέα Μαυρογιάννη και Γιώργου Παμπορίδη, ο πρώτος συγκεντρώνει 42%, έναντι 32% του δεύτερου, με διαφορά δέκα ποσοστιαίων μονάδων.

Οι διαφοροποιήσεις ανάλογα με τους υποψηφίους

Κοινό χαρακτηριστικό και των πέντε σεναρίων είναι ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό, με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να ακολουθεί.

Η τρίτη θέση διαφοροποιείται ανάλογα με τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται σε κάθε υποθετική αναμέτρηση.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου κινείται μεταξύ 19% και 20% στα τρία σενάρια στα οποία συμμετέχει, ενώ ο Γιώργος Παμπορίδης καταγράφει 9% και 11% στα δύο αντίστοιχα σενάρια.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης συγκεντρώνει από 7% έως 11% και ο Χρίστος Χρίστου από 6% έως 9%. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος καταγράφει 5% και 6%, ενώ ο John Χριστοδούλου συγκεντρώνει 4% στο μοναδικό σενάριο στο οποίο περιλαμβάνεται.

Τα ποσοστά αποτυπώνουν τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων κατά την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, υπό συγκεκριμένους συνδυασμούς υποψηφίων, και δεν αποτελούν πρόβλεψη για το αποτέλεσμα των εκλογών.

Η ταυτότητα της δημοσκόπησης

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τη RAI Consultants για λογαριασμό του Alpha Κύπρου, από τις 23 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Πραγματοποιήθηκαν 701 επιτυχημένες τηλεφωνικές συνεντεύξεις μέσω της μεθόδου CATI, με άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η δειγματοληψία χαρακτηρίζεται από την εταιρεία ως τυχαία και αντιπροσωπευτική, ενώ η στάθμιση πραγματοποιήθηκε με βάση το φύλο, την ηλικία και την ψήφο στις Βουλευτικές Εκλογές του 2026.

Το δηλωμένο στατιστικό σφάλμα ανέρχεται σε ±3,7%, με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, ενώ το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 28,4%.