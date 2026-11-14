Ευχαριστίες Έρχιουρμαν στις ομάδες διάσωσης για τον εντοπισμό του άνδρα που χάθηκε στο δάσος της Πάφου

Σε ανάρτησή του χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τον εντοπισμό του άνδρα, ο Έρχιουρμαν ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις τουρκοκυπριακές ομάδες που βρίσκονταν σε επαφή με τις ελληνοκυπριακές αρχές πως ο Τσιοσκούν βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Ευχαρίστησε «ειλικρινά όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης».

Πηγή: ΚΥΠΕ