Ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στον εντοπισμό και τη διάσωση του Ακάν Τσιοσκούν, ο οποίος χάθηκε στο δάσος της Πάφου ενώ μάζευε μανιτάρια, εξέφρασε ο Τουφάν Έρχιουρμαν.
Ευχαριστίες Έρχιουρμαν στις ομάδες διάσωσης για τον εντοπισμό του άνδρα που χάθηκε στο δάσος της Πάφου
Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στις έρευνες για τον Ακάν Τσιοσκούν, ο οποίος χάθηκε στο δάσος της Πάφου ενώ μάζευε μανιτάρια και εντοπίστηκε καλά στην υγεία του.
Σε ανάρτησή του χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τον εντοπισμό του άνδρα, ο Έρχιουρμαν ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις τουρκοκυπριακές ομάδες που βρίσκονταν σε επαφή με τις ελληνοκυπριακές αρχές πως ο Τσιοσκούν βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.
Ευχαρίστησε «ειλικρινά όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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