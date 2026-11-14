Η Ρωσία «δεν είναι σε θέση» να απαιτεί παραχωρήσεις από τους Ευρωπαίους για την ασφάλεια της ηπείρου, δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Λετονός πρωθυπουργός: «Η Ρωσία δεν είναι σε θέση να απαιτεί παραχωρήσεις από την Ευρώπη για την ασφάλεια»
Ο Λετονός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Μόσχα δεν βρίσκεται σε θέση να ζητά παραχωρήσεις και κάλεσε τις ΗΠΑ να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ, που συνεδρίασαν στο Δουβλίνο, απέρριψαν την επιθυμία που εξέφρασε το Κρεμλίνο για αναθεώρηση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.
«Η Ευρώπη είναι η στρατιωτική δύναμη. Είναι πολλές φορές ισχυρότερη σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και στον τομέα της ηγεσίας», δήλωσε ο Λετονός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι Ρώσοι «δεν είναι σε θέση να έχουν απαιτήσεις».
Η Ευρώπη είχε ζητήσει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ελπίζοντας ότι εξασφάλισε θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όρισε σήμερα τους εκπροσώπους της.
Στις προσεχείς συζητήσεις για την Ουκρανία θα εκπροσωπηθεί από τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Ο Κούλμπεργκς χαρακτήρισε την απόφαση «καλή».
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε ότι το ζήτημα έχει πλέον διευθετηθεί και πως η Ευρώπη θα μπορεί να επικεντρωθεί στη συζήτηση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.
Ο πρωθυπουργός της Λετονίας, ωστόσο, δεν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε παρά τις διαπραγματεύσεις υπό αμερικανική διαμεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία Μόσχας και Κιέβου για τη μεγαλύτερη μέχρι χθες ανταλλαγή αιχμαλώτων.
Η συμφωνία είναι «καλό σημάδι», αλλά «δεν αρκεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αν ο Πούτιν θέλει πραγματική ειρήνη, τότε πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός».
Ο Λετονός πρωθυπουργός εκτιμά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.
«Οι Αμερικανοί έχουν το σθένος και θα μπορούσαν να ωθήσουν τη Ρωσία προς πραγματικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτό, πρόσθεσε, θα μπορούσε να γίνει με κυρώσεις κατά της Ρωσίας και με την προμήθεια στην Ουκρανία «πραγματικών όπλων».
Πηγή: ΚΥΠΕ
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