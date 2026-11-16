Στην Αυλώνα η ΟΥΝΦΙΚΥΠ μετά από αναφορά για παραβίαση νεκρής ζώνης

Το περιστατικό καταγράφηκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, όταν Τούρκος έποικος εισήλθε με γεωργικό όχημα από τις κατεχόμενες περιοχές στη νεκρή ζώνη και εκτελούσε για αρκετή ώρα γεωργικές εργασίες.

Στην απάντησή του , ο κ. Σιντίκ ανέφερε ότι, έπειτα από την παρέμβαση των ειρηνευτών του ΟΗΕ, και οι δύο πλευρές αποχώρησαν από την περιοχή χωρίς περαιτέρω επεισόδια.

Πρόσθεσε ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, σημειώνοντας ότι η αποτροπή εντάσεων και η διατήρηση της ηρεμίας παραμένουν η σημαντικότερη προτεραιότητά της.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ