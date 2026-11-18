Στη Σύνοδο συμμετέχουν 11 υπουργοί και υφυπουργοί από την Κυπριακή Δημοκρατία και 13 από την Ελλάδα, πέραν των δύο ηγετών, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε σειρά τομέων κυβερνητικής πολιτικής.

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης χαρακτήρισε τη συνάντηση επιβεβαίωση της νέας δυναμικής που έχει αποκτήσει η στρατηγική σχέση των δύο χωρών, μέσα από τη θεσμοθέτηση των Διακυβερνητικών Συνόδων.

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός συνεργασίας δημιουργήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη και συμφωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Μάρτιο του 2023, με στόχο τον κοινό σχεδιασμό πολιτικών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την παρακολούθηση της υλοποίησης συμφωνημένων δράσεων.

Στην ατζέντα η ηλεκτρική διασύνδεση

Ένα από τα ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τις συζητήσεις είναι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI).

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η πρόοδος των εργασιών, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του έργου, προχωρεί κανονικά και ότι το θέμα αναμένεται να συζητηθεί κατά τη Σύνοδο.

Αντίθετα, η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, όπως διευκρίνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Απαντώντας σε ερώτηση για την απουσία σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, απέρριψε την εκτίμηση περί «φοβικού συνδρόμου», υπογραμμίζοντας ότι η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και ο σεβασμός στο διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας αποτελούν δεδομένες θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις ή ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σε στενό συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτική Προστασία

Κεντρική θέση στις σημερινές εργασίες κατέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στην αξιοποίησή της στη δημόσια διοίκηση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών.

Η συζήτηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής της Κύπρου για την Τεχνητή Νοημοσύνη 2026–2032, με τη Λευκωσία να επιδιώκει την αξιοποίηση της ελληνικής εμπειρίας στην εφαρμογή ψηφιακών λύσεων.

Σημαντικό μέρος της Συνόδου αναμένεται να αφορά και την Πολιτική Προστασία, ιδιαίτερα την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Η συγκεκριμένη συζήτηση αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει της συνέχισης, αύριο Πέμπτη, της εξέτασης των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος Πολιτικής Προστασίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στους υπόλοιπους τομείς συνεργασίας περιλαμβάνονται η εξωτερική πολιτική, η δικαιοσύνη, η δημόσια τάξη, η υγεία, η παιδεία, η εργασία, η ναυτιλία, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Συντονισμός για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες

Στο επίκεντρο θα βρεθεί επίσης ο συντονισμός των δύο κυβερνήσεων για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, με φόντο την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και την επικείμενη Ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η διαδοχική ανάληψη της Προεδρίας δημιουργεί ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών, μεταφορά τεχνογνωσίας και προώθηση κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε ακόμη σε αποτελέσματα της μέχρι σήμερα συνεργασίας, όπως η ανάπτυξη της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης», η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, αριθμεί περισσότερους από 170.000 χρήστες, η διασύνδεσή της με το ελληνικό Gov.gr, οι συμφωνίες για τις μεταμοσχεύσεις και η συνεργασία στην ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών.

Το πρόγραμμα της Συνόδου

Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παράλληλες διμερείς συναντήσεις υπουργών και υφυπουργών, καθώς και συνεδρίαση της Ολομέλειας υπό την προεδρία των δύο ηγετών.

Στο περιθώριο των εργασιών προγραμματίζεται η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών.

Με την ολοκλήρωση της Συνόδου αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Διακήρυξη, στην οποία θα αποτυπώνονται οι συμφωνημένες προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας.

Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού.