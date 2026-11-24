Μιλώντας στην εκπομπή Bras De Fer του Alpha Κύπρου, με την Αιμιλία Κενεβέζου, ο κ. Παπαδόπουλος παρέπεμψε τις αποφάσεις για τις Προεδρικές στα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ, ενώ γνωστοποίησε ότι το κόμμα έχει ήδη συμφωνήσει με τη ΔΗΠΑ στη σύσταση ομάδων εργασίας για την προώθηση κοινών πολιτικών.

Δεν αποκλείει συνεργασία με το ΕΛΑΜ

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να βρεθεί στην ίδια εξέδρα με το ΕΛΑΜ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ δεν ακολουθεί πολιτική αποκλεισμού ή απομόνωσης πολιτικών δυνάμεων, παρά τις διαφωνίες που έχει με το συγκεκριμένο κόμμα σε σειρά ζητημάτων.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το ΔΗΚΟ δεν αρνήθηκε στο ΕΛΑΜ τη δυνατότητα να διεκδικήσει προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, με το σκεπτικό ότι οι βουλευτές του έχουν εκλεγεί από τον λαό.

Κληθείς να τοποθετηθεί κατά πόσο το ΕΛΑΜ ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, διαφώνησε με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, ότι το ΔΗΚΟ δεν αποδέχεται τη νοσταλγία για το πραξικόπημα και ότι οι ιστορικές θέσεις και οι πολιτικές παρακαταθήκες του κόμματος παραμένουν σε ισχύ.

Το κατά πόσο οι θέσεις του ΕΛΑΜ αποτελούν εμπόδιο για μια ενδεχόμενη συνεργασία, ανέφερε, θα αξιολογηθεί από τα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ. Επικαλέστηκε, δε, τις κατά καιρούς έντονες διαφωνίες του κόμματός του με τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, σημειώνοντας ότι αυτές δεν απέκλειαν κατ' ανάγκην μελλοντικές συνεργασίες.

Παράπονα από το ΑΚΕΛ και αιχμές κατά Στεφάνου

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη στάση του ΑΚΕΛ απέναντι στη δημόσια πρόσκληση του κόμματός του για διάλογο, υπενθυμίζοντας την επιτυχή, όπως τη χαρακτήρισε, συνεργασία των δύο κομμάτων στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές.

Διερωτήθηκε, μάλιστα, γιατί το ΑΚΕΛ εμφανίζεται πρόθυμο να συνομιλήσει με την ΕΔΕΚ, αλλά όχι με το ΔΗΚΟ, επικαλούμενο τη συμμετοχή του τελευταίου στην κυβέρνηση, τη στιγμή που και η ΕΔΕΚ στηρίζει την κυβερνητική συνεργασία.

Διευκρίνισε ότι το ΔΗΚΟ δεν απαιτεί από το ΑΚΕΛ να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου, χαρακτήρισε, ωστόσο, άστοχο και άκομψο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η πρωτοβουλία του κόμματος, κατηγορώντας τον Στέφανο Στεφάνου για χλευασμό και ειρωνία.

Σε ό,τι αφορά τον ΔΗΣΥ, αναφέρθηκε στην προηγούμενη συνεργασία των δύο κομμάτων στη Βουλή για ζητήματα οικονομίας, καθώς και στη συνεργασία του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου και στη φιλική του σχέση με τον Γιώργο Παμπορίδη. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι το ΔΗΚΟ δεν προτίθεται να παρέμβει στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΔΗΣΥ.

Για τον επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, επανέλαβε ότι το ΔΗΚΟ έχει σοβαρές πολιτικές διαφωνίες μαζί του.

Τα κριτήρια για τη στήριξη Χριστοδουλίδη

Ως τη σημαντικότερη απόφαση που θα κληθεί να λάβει το ΔΗΚΟ το επόμενο διάστημα προσδιόρισε ο Νικόλας Παπαδόπουλος τη συνέχιση ή μη της στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η απόφαση, όπως εξήγησε, δεν θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την αξιολόγηση της σημερινής διακυβέρνησης, αλλά και από το όραμα για την επόμενη πενταετία, τον ρόλο που θα έχει το ΔΗΚΟ σε μια ενδεχόμενη νέα κυβέρνηση και την εκλεξιμότητα του υποψηφίου.

Σημείωσε ότι, παρά τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ακόμη εξαγγείλει επισήμως την υποψηφιότητά του.

Σε σχέση με τις διαφορετικές τάσεις στο εσωτερικό του ΔΗΚΟ, μεταξύ της συνέχισης της συνεργασίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, μιας συνεργασίας με το ΑΚΕΛ και της αυτόνομης καθόδου, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι έχει τη δική του ισχυρή άποψη, την οποία δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει.

Κάλεσε εκ νέου τα στελέχη του κόμματος να περιορίσουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, ώστε να μη δημιουργείται η εντύπωση ότι έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ο ίδιος την Προεδρία της Δημοκρατίας, απέφυγε να τοποθετηθεί, παραπέμποντας στις συλλογικές διαδικασίες του κόμματος.

Θετικό πρόσημο στην κυβέρνηση, αλλά με εκκρεμότητες

Παρά τη θετική αξιολόγηση της διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφωνίες και περιθώρια βελτίωσης στη συνεργασία του κόμματος με την κυβέρνηση.

Επανέφερε το αίτημα για καλύτερη διαβούλευση πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση, για την οποία, όπως είπε, το ΔΗΚΟ χρειάστηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες.

Αναγνώρισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση των περσινών πυρκαγιών και ότι υπουργοί έχουν υποπέσει σε λάθη.

Μεταξύ των ζητημάτων που δεν έχουν αντιμετωπιστεί στον βαθμό που θα επιθυμούσε περιέλαβε την ακρίβεια, το στεγαστικό, το συνταξιοδοτικό, την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος των καυσίμων.

Στον αντίποδα, αναγνώρισε ως σημαντικές επιτυχίες την πορεία της οικονομίας, τις συμφωνίες για την αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου και τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο Κυπριακό και την εξωτερική πολιτική.

Χαρακτήρισε, πάντως, θετική τη σχέση του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και εποικοδομητική τη μεταξύ τους συνεργασία.

Θετικά αξιολογεί συνεργασία με Καρογιάν και ΔΗΠΑ

Στη δημιουργία ομάδων μελέτης για την προώθηση κοινών πολιτικών, τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έχουν συμφωνήσει το ΔΗΚΟ και η ΔΗΠΑ, σύμφωνα με τον Νικόλα Παπαδόπουλο.

Ο ίδιος αξιολόγησε ιδιαίτερα θετικά τη συνεργασία του με τον Μάριο Καρογιάν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασής της και σε άλλους τομείς, αναλόγως των αποτελεσμάτων των κοινών πρωτοβουλιών. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι συζητήσεις αφορούν πρωτίστως την πολιτική συνεργασία και την προώθηση κοινών θέσεων.

Δύσκολος αλλά εφικτός συμβιβασμός η ΔΔΟ

Ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσδιόρισε το Κυπριακό, εκτιμώντας ότι η ενισχυμένη διεθνής και περιφερειακή επιρροή της Τουρκίας, αλλά και η επιθετικότητά της, προμηνύουν δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Χαρακτήρισε τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία δύσκολο αλλά εφικτό συμβιβασμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η βιωσιμότητα του κράτους, χωρίς την παραμονή στρατευμάτων και μηχανισμούς βέτο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παράλυσή του.

Ερωτηθείς εάν θα επαναλάμβανε την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν, απάντησε καταφατικά, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του κυπριακού λαού έχει δικαιωθεί από τις μετέπειτα εξελίξεις.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πολιτική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στην αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στα κατεχόμενα, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε μια συμφωνία που θα στηριζόταν σε υποσχέσεις για αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων σε βάθος χρόνου.

Θετικά αξιολόγησε τους χειρισμούς του Νίκου Χριστοδουλίδη στην εξωτερική πολιτική, κάνοντας ειδική αναφορά στις συνεργασίες Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ, καθώς και στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector.

Το λάθος του 2013

Σε επίπεδο προσωπικής πολιτικής αυτοκριτικής, ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναγνώρισε ως λάθος του την καταψήφιση της πρώτης πρότασης για το κούρεμα των καταθέσεων το 2013, διευκρινίζοντας ότι η τότε απόφασή του είχε ληφθεί στη βάση των δεδομένων που είχε ενώπιόν του.

Παραδέχθηκε, επίσης, ότι έχει κάνει λάθη στη διαχείριση προσώπων εντός και εκτός του κόμματος.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική του διαδρομή και την παρακαταθήκη του πατέρα του, πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου, ανέφερε ότι δεν επιδιώκει να συγκριθεί μαζί του, αλλά να χαράξει τη δική του πορεία.

Χαρακτήρισε, τέλος, θεμιτή τη φιλοδοξία για ανάληψη της εκτελεστικής εξουσίας, σημειώνοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί σε συνεννόηση με τα στελέχη του ΔΗΚΟ.