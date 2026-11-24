Το κίνημα, που αναδείχθηκε μέσα από τις μαζικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς, εξασφάλισε 140 από τις 250 έδρες του σερβικού κοινοβουλίου στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, αποκτώντας αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η βρετανική Telegraph, η μετάβαση από τις διαδηλώσεις στη διακυβέρνηση συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις. Η «Λίστα των Φοιτητών» αποτελείται από πανεπιστημιακούς, επαγγελματίες και εκπροσώπους της κοινωνίας που προτάθηκαν από φοιτητικές συνελεύσεις, χωρίς να διαθέτει έναν αναγνωρισμένο πολιτικό ηγέτη.

Παρότι οι βουλευτές της ορκίστηκαν στις 17 Νοεμβρίου, παραμένει άγνωστο ποιος θα αναλάβει την πρωθυπουργία της χώρας.

Τετραήμερη εργασία με τις ίδιες αποδοχές

Στο επίκεντρο του προγράμματος του κινήματος για την αγορά εργασίας βρίσκεται η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν την τετραήμερη εργασία, μειώνοντας το εβδομαδιαίο ωράριο από τις 40 στις 32 ώρες, χωρίς αντίστοιχη μείωση των αποδοχών.

Η εφαρμογή του μέτρου δεν προβλέπεται να είναι υποχρεωτική, αλλά να υιοθετηθεί σταδιακά από τους εργοδότες.

Μεταξύ των υπόλοιπων προτάσεων περιλαμβάνονται ο περιορισμός των υπερωριών στις οκτώ ώρες εβδομαδιαίως, η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και η προστασία των εργαζομένων από την επικοινωνία με τους εργοδότες τους εκτός ωραρίου.

Οι εξαγγελίες σηματοδοτούν διαφοροποίηση από την οικονομική πολιτική του Βούτσιτς, ο οποίος είχε επενδύσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων το σχετικά χαμηλό εργατικό κόστος της χώρας.

Επιφυλάξεις για τη δυνατότητα εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων εκφράζει ο Βουκ Βουκσάνοβιτς, ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής της Σερβίας στο King's College του Λονδίνου. Μιλώντας στην Telegraph, εκτιμά ότι τέτοιες πολιτικές ανταποκρίνονται περισσότερο στις οικονομικές συνθήκες των σκανδιναβικών χωρών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων στη Σερβία.

Ριάλιτι μετά τις 23:00 και μόνο για 45 λεπτά

Σημαντικές αλλαγές προωθεί το φοιτητικό κίνημα και στο τηλεοπτικό τοπίο, αντιμετωπίζοντας τα ριάλιτι ως σύμβολο της κουλτούρας βίας που, κατά την εκτίμησή του, καλλιεργήθηκε επί διακυβέρνησης Βούτσιτς.

Βάσει των προτάσεων, οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας δεν θα μπορούν να προβάλλουν τέτοιου είδους εκπομπές πριν από τις 23:00, ενώ η διάρκειά τους θα περιορίζεται στα 45 λεπτά ημερησίως.

Εκπομπές όπως το δημοφιλές σερβικό «Elita», που ακολουθεί τη φιλοσοφία του «Big Brother», θα μπορούν να συνεχίσουν να μεταδίδονται μέσω συνδρομητικών υπηρεσιών, με ηλικιακούς περιορισμούς και δυνατότητα γονικού ελέγχου.

Παράλληλα, προβλέπεται η υποχρεωτική διακοπή της μετάδοσης σε περιπτώσεις προβολής περιστατικών βίας, απειλών ή εκφράσεων μίσους.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεταρρυθμίσεων στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικριτές της προηγούμενης κυβέρνησης κατηγορούσαν για μεροληπτική κάλυψη και κυβερνητική προπαγάνδα.

Ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιδιώκει να επιταχύνει την ενταξιακή πορεία της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να διακόψει τις σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία.

Εκπρόσωποι του κινήματος έχουν ήδη πραγματοποιήσει συνάντηση με την επίτροπο Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, ενώ προτάσσουν την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου και της οικονομικής συνεργασίας με την ευρωπαϊκή αγορά.

Την ίδια ώρα, η «Λίστα των Φοιτητών» αντιτίθεται στην επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επιδιώκοντας τη διατήρηση της διμερούς συνεργασίας, αλλά και τον περιορισμό της ρωσικής επιρροής στους σερβικούς θεσμούς.

Τέλος στις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ

Το κίνημα έχει δεσμευτεί επίσης να τερματίσει τις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ, ενώ ζητεί τη διακοπή προγράμματος κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Σερβία, στο οποίο συμμετέχει ισραηλινή εταιρεία.

Οι εξαγγελίες προκάλεσαν την αντίδραση του Βούτσιτς, ο οποίος κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι υπονομεύουν την αμυντική ικανότητα της χώρας.

Αμετάβλητη, αντιθέτως, παραμένει η θέση της Σερβίας στο ζήτημα του Κοσόβου. Η «Λίστα των Φοιτητών» δεν προτίθεται να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του, υποστηρίζει ωστόσο τη συνέχιση του διαλόγου με την Πρίστινα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τους δρόμους στη διακυβέρνηση

Οι απαρχές του κινήματος εντοπίζονται στις μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν την κατάρρευση τμήματος της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου 2024, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Η τραγωδία πυροδότησε κύμα κοινωνικής οργής για τη διαφθορά και την έλλειψη λογοδοσίας, με χιλιάδες φοιτητές και πολίτες να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Το φοιτητικό κίνημα εξελίχθηκε σταδιακά σε πολιτική δύναμη, καταφέρνοντας να επικρατήσει έναντι του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος του Βούτσιτς.

Πλέον, καλείται να μετατρέψει τις εξαγγελίες του σε κυβερνητική πολιτική, συγκροτώντας κυβέρνηση και επιχειρώντας να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να αλλάξει τόσο την καθημερινότητα των πολιτών όσο και τις διεθνείς σχέσεις της Σερβίας.

Με πληροφορίες από την Telegraph