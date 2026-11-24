Η 73χρονη, η οποία αναδείχθηκε σε διεθνές σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη» και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά τόσο κατά του εκδότη όσο και κατά της συγγραφέα.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκδοτικός οίκος χαρακτήρισε την προωθητική ενέργεια «ατυχή και ανάρμοστη», γνωστοποιώντας ότι διακόπτει την προώθηση του βιβλίου και ότι δεν θα προχωρήσει σε ανατύπωσή του, πέραν των 280 αντιτύπων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.

«Ζητούμε την ειλικρινέστερη συγγνώμη από την κυρία Ζιζέλ Πελικό», ανέφερε ο Tinbad, απευθύνοντας συγγνώμη και στη συγγραφέα.

«Σήμερα βρίσκομαι ξανά ταπεινωμένη, εκτεθειμένη και πληγωμένη»

Μιλώντας τη Δευτέρα (23/11) στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV, η Πελικό κατήγγειλε τη χρήση φωτογραφιών από την ιδιωτική της ζωή για εμπορικούς σκοπούς.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένη που εικόνες από τις πιο προσωπικές στιγμές της ιδιωτικής μου ζωής προβάλλονται και χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αρνείται η ιδιωτική της ζωή να μετατραπεί σε διαφημιστικό εργαλείο.

«Σήμερα βρίσκομαι ξανά ταπεινωμένη, εκτεθειμένη και πληγωμένη, σαν να μην ήταν αρκετή η δοκιμασία της δίκης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης, ο εκδοτικός οίκος απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο πρώην σύζυγός της, με σκοπό την προώθηση του δοκιμίου «Emprises, les impasses d’une success story» της φιλοσόφου και ψυχαναλύτριας Σαμπίν Προκορίς.

Το βιβλίο πραγματεύεται την έννοια του εξαναγκαστικού ελέγχου και της ψυχολογικής κυριαρχίας.

Στον εκδότη αποδίδει την ευθύνη η συγγραφέας

Ο Tinbad υποστήριξε ότι δεν απέστειλε στα μέσα ενημέρωσης εικόνες βιασμού ή πορνογραφικά βίντεο, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), να διαψεύσει τη διανομή γυμνών φωτογραφιών της Πελικό.

Το AFP διευκρίνισε ότι δεν είχε παραλάβει ούτε αντίτυπο του βιβλίου ούτε το σχετικό προωθητικό υλικό.

Από την πλευρά της, η Προκορίς απέδωσε την πλήρη ευθύνη για την προωθητική εκστρατεία στον εκδότη, υποστηρίζοντας ότι αντικείμενο του βιβλίου της δεν είναι η υπόθεση Πελικό, αλλά η κριτική εξέταση της έννοιας του ψυχολογικού ελέγχου και της κυριαρχίας.

Ο δικηγόρος της 73χρονης, Κριστόφ Μπιγκό, δήλωσε πάντως στο BFMTV ότι το περιεχόμενο του βιβλίου «αμφισβητεί την ιδιότητά της ως θύματος».

Η γυναίκα που ζήτησε «η ντροπή να αλλάξει πλευρά»

Η Ζιζέλ Πελικό βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας το 2024, κατά τη διάρκεια της δίκης του πρώην συζύγου της, Ντομινίκ Πελικό, και δεκάδων άλλων ανδρών για τη σεξουαλική κακοποίησή της.

Ο πρώην σύζυγός της καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών επειδή τη νάρκωνε και τη βίαζε, επιτρέποντας και σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη. Η κακοποίησή της διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία.

Η ίδια επέλεξε να μη διατηρήσει την ανωνυμία της κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, διαμηνύοντας ότι «η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά» και να βαραίνει τους δράστες, όχι τα θύματα.

Με πληροφορίες από AFP, France 24 και BBC