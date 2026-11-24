Σε ανακοίνωση με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2026, η κ. Χαραλαμπίδου αναφέρει ότι ο Αϊκούτ μεταφέρθηκε στο Ισραήλ στις 17 Απριλίου 2026, αφού καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας σε πέντε χρόνια φυλάκισης, κατόπιν παραδοχής 40 κατηγοριών για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε λιγότερο από το μισό της ποινής, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα ερωτήματα που απευθύνει στον υπουργό είναι τα εξής:

Ποια διαβήματα γίνονται για να τερματιστούν οι παράνομες κατασκευές εταιρειών του ομίλου Afik στο Τρίκωμο, τον Άγιο Αμβρόσιο και την Ακανθού; Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για άλλα μέλη ή στελέχη του ομίλου ή της οικογένειας Αϊκούτ; Υπάρχει γραπτή γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας ή άλλης αρμόδιας αρχής ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν υποχρεωμένη να αποδεχθεί το αίτημα μεταφοράς του Αϊκούτ στο Ισραήλ; Αν υπάρχει, ποιος τη συνέταξε και θα κατατεθεί αυτούσια στη Βουλή; Αν δεν υπάρχει γραπτή γνωμάτευση, σε ποια νομική βάση στηρίχθηκε η δημόσια δήλωση του υπουργού, στις 9 Φεβρουαρίου 2026, ότι «έχουμε υποχρέωση να τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία»; Ποια σύμβαση ή διμερής συμφωνία εφαρμόστηκε για τη μεταφορά και με ποιον κυρωτικό νόμο ενσωματώθηκε στο κυπριακό δίκαιο; Αν εφαρμόστηκε η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Μεταφορά Καταδίκων (ETS 112), πώς συμβιβάζεται η επικαλούμενη υποχρέωση με τα άρθρα 2 και 3 της Σύμβασης, τα οποία προϋποθέτουν τη συμφωνία και των δύο κρατών και δεν επιβάλλουν τη μεταφορά; Πώς σταθμίστηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση το δημόσιο συμφέρον και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας της ποινής για αδικήματα σφετερισμού; Ποιες διαβεβαιώσεις εξασφαλίστηκαν από το Ισραήλ για την έκτιση της ποινής; Αν δόθηκαν, ήταν γραπτές ή προφορικές και θα κατατεθεί το κείμενό τους στη Βουλή; Ζητήθηκε ρητή δέσμευση ότι δεν θα δοθεί χάρη ή ότι, σε τέτοια περίπτωση, θα προηγηθεί διαβούλευση με την Κυπριακή Δημοκρατία; Με βάση δηλώσεις, η κυβέρνηση δεν είχε ενημερωθεί για την αποφυλάκιση. Επιβεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε θεσμική ενημέρωση και ότι η πληροφορία έγινε γνωστή από τον τουρκοκυπριακό Τύπο; Έχει λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία επίσημη ενημέρωση ή επίσημη συγγνώμη από το Ισραήλ, πέραν των δηλώσεων ανώνυμης πηγής προς το ΚΥΠΕ; Ποιο διάβημα έγινε ή θα γίνει προς τις ισραηλινές αρχές; Το υπουργείο δηλώνει ότι ο Αϊκούτ «θα αποφυλακιζόταν εντός του 2026, ακόμη και αν παρέμενε στις Κεντρικές Φυλακές». Σε ποια συγκεκριμένη διάταξη ή διοικητική πρακτική βασίζεται αυτός ο ισχυρισμός;

Πηγή: ΚΥΠΕ