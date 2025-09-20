Παγκύπρια Συνδιάσκεψη με στόχο την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ

Νέο άνοιγμα προς τους διαγραφέντες και τους αποστασιοποιηθέντες θα κάνει ο νέος πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου, με στόχο την ανασυγκρότηση του κόμματος και την επούλωση των πληγών για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Σύμφωνα με κομματική πηγή, η νέα ηγεσία της ΕΔΕΚ αποφάσισε την πραγματοποίηση Παγκύπριας Συνδιάσκεψης στις 9 Νοεμβρίου, στην οποία θα κληθούν να παρευρεθούν και παλαιά στελέχη του κόμματος αλλά και μέλη που έχουν διαγραφεί ή αποστασιοποιηθεί.

Ήδη ο νέος πρόεδρος του κόμματος πραγματοποίησε αρκετές επαφές με παλιά στελέχη και γίνεται μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν κάποια από αυτά στα ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών.

Επαφές πραγματοποιήθηκαν και με επώνυμα παλιά στελέχη όπως ο Κωστής Ευσταθίου και ο Δημήτρης Παπαδάκης, ωστόσο φάνηκε αδύνατη η επαναφορά τους στο κόμμα. Αναμένεται πάντως συνάντηση και με τον πρώην βουλευτή του κόμματος Γιώργο Βαρνάβα, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πολιτική και έχει δώσει το παρών του στο συνέδριο του ΔΗΚΟ.