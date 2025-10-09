Δεν αποπροσανατολιζόμαστε, λέει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο

Δεν αποπροσανατολιζόμαστε: ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ δεν θα βρουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή στο «Άλμα», αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο.

«Ας κοιτάξουν καλύτερα στο εσωτερικό τους. Το Άλμα πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς και μάχεται υπέρ της θεσμικής αναγέννησης της χώρας. Σε λίγες μέρες, μάλιστα, θα ανακοινώσει το πιο ρηξικέλευθο πρόγραμμα αναθέσμισης του κράτους που έχει ποτέ προταθεί στην Κύπρο», προσθέτει.

Καλεί, παράλληλα, τους πολίτες να μην παρασυρθούν από τη συκοφαντική ψιθυρολογία, σημειώνοντας ότι η κοινωνία δεν χρειάζεται άλλες στημένες αντιπαραθέσεις και ψεύτικα λόγια, χρειάζεται εμπιστοσύνη, καθαρότητα και σοβαρότητα, χρειάζεται λογοδοσία και κάθαρση, χρειάζεται αναθέσμιση του κράτους.

ΚΥΠΕ