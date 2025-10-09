Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Δεν αποπροσανατολιζόμαστε, λέει το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Καλεί τους πολίτες να μην παρασυρθούν από τη συκοφαντική ψιθυρολογία.

Δεν αποπροσανατολιζόμαστε: ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ δεν θα βρουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή στο «Άλμα», αναφέρει, σε ανακοίνωση του, το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο.

«Ας κοιτάξουν καλύτερα στο εσωτερικό τους. Το Άλμα πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς και μάχεται υπέρ της θεσμικής αναγέννησης της χώρας. Σε λίγες μέρες, μάλιστα, θα ανακοινώσει το πιο ρηξικέλευθο πρόγραμμα αναθέσμισης του κράτους που έχει ποτέ προταθεί στην Κύπρο», προσθέτει.

Καλεί, παράλληλα, τους πολίτες να μην παρασυρθούν από τη συκοφαντική ψιθυρολογία, σημειώνοντας ότι η κοινωνία δεν χρειάζεται άλλες στημένες αντιπαραθέσεις και ψεύτικα λόγια, χρειάζεται εμπιστοσύνη, καθαρότητα και σοβαρότητα, χρειάζεται λογοδοσία και κάθαρση, χρειάζεται αναθέσμιση του κράτους. 

ΚΥΠΕ

Tags

ΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα