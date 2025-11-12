Στην Άγκυρα η μεγάλη μάχη για τη γραμμή στο Κυπριακό: Η σιωπή του Ουστέλ και το ραντεβού Έρχιουρμαν - Ερντογάν

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή κρίσιμη συνάντηση του νέου Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με κύριο θέμα το Κυπριακό πρόβλημα.

Κατά τη συνάντηση αναμένεται ότι ο κ. Έρχιουρμαν θα προσπαθήσει να πείσει τον Τούρκο πρόεδρο για την ανάγκη αλλαγής γραμμής στο Κυπριακό, επικαλούμενος τη βούληση της πλειοψηφίας των Τ/Κ, όπως αυτή εκφράστηκε στις εκλογές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η Άγκυρα είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη θέση για λύση δύο κρατών, αλλά ούτε οποιαδήποτε δήλωση από πλευράς του Τούρκου προέδρου που να αποκλείει ένα τέτοιο σενάριο.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι καθυστέρησε η τουρκική προεδρία να προσκαλέσει στην Άγκυρα τον νέο Τ/κ ηγέτη, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές την Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Η επίσημη πρόσκληση ήρθε μετά από 23 ημέρες, ενώ για πρώτη φορά προηγήθηκε ταξίδι στην Άγκυρα των τριών πολιτικών αντιπάλων του νέου Τ/κ ηγέτη και συγκεκριμένα των τριών κυβερνητικών εταίρων, οι οποίοι στήριξαν την υποψηφιότητα του Ερσίν Τατάρ και επιμένουν να τάσσονται υπέρ της λύσης δύο κρατών.

Την Τρίτη ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ είχε συνάντηση με τον Τούρκο αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ στην Άγκυρα και ακολούθως προέβη σε δηλώσεις, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο Κυπριακό.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Ουστέλ δήλωσε στο τουρκικό διαδικτυακό κανάλι Medyascope ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πολιτική γραμμή για λύση δύο κρατών μετά τις εκλογές.

Η σιωπή του κ. Ουστέλ στο θέμα του Κυπριακού μετά την επίσκεψη στην Άγκυρα ενδεχομένως να αποτελεί σημάδι ότι ο Τούρκος αντιπρόεδρος δεν ενθάρρυνε τον λεγόμενο πρωθυπουργό στο θέμα των δύο κρατών. Εξάλλου η Kıbrıs Postası πριν από το ταξίδι στην Άγκυρα των πολιτικών αρχηγών των τριών συγκυβερνώντων κομμάτων είχε επικαλεστεί «υψηλόβαθμες πηγές», τονίζοντας ότι οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι θα έχουν συνομιλίες με Τούρκους αξιωματούχους για τις πιθανές πολιτικές εξελίξεις μετά την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμαν και τον νέο οδικό χάρτη στο Κυπριακό.

Στην Άγκυρα

Η ημερομηνία της επίσκεψης ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, από τον επικεφαλής επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, ο οποίος αναφέρθηκε σε πρόσκληση του Τούρκου προέδρου προς τον Τ/κ ηγέτη, τονίζοντας ότι «θα αξιολογηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν το Κυπριακό». Πρόσθεσε δε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας και ψευδοκράτους σε όλες τους τις διαστάσεις.

Ο κ. Έρχιουρμαν θα μεταβεί σήμερα το βράδυ στην Άγκυρα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και ορισμένους στενούς συνεργάτες. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου Τ/κ ηγέτη στο εξωτερικό από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της «προεδρίας», το αυριανό πρόγραμμα του Τ/κ ηγέτη περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνου στο μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ και ακολούθως θα έχει σειρά επαφών με διάφορους πολιτικούς παράγοντες. Ο Τ/κ ηγέτης θα επιστρέψει στην Κύπρο το βράδυ της Πέμπτης.

«Εξελίξεις»

Σήμερα ο «βουλευτής» Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Ασίμ Ακανσόι προέβη σε μια γραπτή δήλωση στο facebook, υποστηρίζοντας ότι η επίσκεψη του κ. Έρχιουρμαν στην Άγκυρα δεν θα είναι απλώς μια διπλωματική επαφή, αλλά έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά την έκφραση της βούλησης των Τουρκοκυπρίων.

Τόνισε μάλιστα ότι ο οικονομικός διάδρομος IMEC που θα συνδέει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής και η ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία δημιουργούν «μια σημαντική ευκαιρία για αλλαγή και μετασχηματισμό σε περιφερειακό επίπεδο και ότι πρέπει όλοι να επιδείξουμε τη βούληση να μετατρέψουμε αυτή την ευκαιρία σε μόνιμη λύση στο νησί εντός του πλαισίου των παραμέτρων του ΟΗΕ».