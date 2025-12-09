«Κάνω πρόταση μέσω της εκπομπής σας για συνεργασία»: Κάλεσμα από τον αέρα του «Πολίτη» στη ΔΗΠΑ από Νικόλα Παπαδόπουλο [ηχητικό]

Πρόταση συνεργασίας προς τη ΔΗΠΑ απηύθυνε ζωντανά, στον αέρα του ραδιοφώνου του «Πολίτη 107.6 & 97.6» και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανοίγοντας δημόσια δίαυλο επικοινωνίας με το κόμμα του Μάριου Καρογιάν.

«Απευθύνω πρόταση τώρα στη ΔΗΠΑ για να συναντηθούμε σε μια προσπάθεια συνεργασίας», δήλωσε στον αέρα, αποκαλύπτοντας ότι έχουν προηγηθεί πολλές συζητήσεις και διάφορα σενάρια μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως είπε, το ΔΗΚΟ θεωρεί ότι «το Κέντρο πρέπει να είναι μια ισχυρή δύναμη στη Βουλή», παρότι η πρόσφατη πρότασή τους δεν έγινε αποδεκτή. Ο ίδιος θεωρεί ότι ο χώρος του Κέντρου πρέπει να αποτελέσει ανάχωμα στις ακραίες δυνάμεις εντός της Βουλής, όπως ανέφερε. Απαντώντας δε, στις κατηγορίες περί διασπαστικών κινήσεων, ο κ. Παπαδόπουλος, διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να κατηγορείται το ΔΗΚΟ όταν, όπως τόνισε, καταβάλλει προσπάθειες συνεργασίας και δεν έχει επιδιώξει να αποσπάσει βουλευτές από άλλα κόμματα. «Αν κάποιοι επιλέγουν να αποχωρήσουν από τις παρατάξεις τους, αυτό είναι δική τους απόφαση και δεν σχετίζεται με το ΔΗΚΟ», υπέδειξε.

Αποστάσεις και διαφωνία για την αντικατάσταση Παπαναστασίου

Στο μεταξύ σαφείς αποστάσεις από το κλίμα όξυνσης που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον ανασχηματισμό κράτησε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6» και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση». Τόνισε ότι το κόμμα του «δεν έχει παράπονο» από τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και υπενθύμισε ότι είχαν ενημερωθεί από το καλοκαίρι για την πρόθεση αλλαγών στο Υπουργικό Συμβούλιο, έστω κι αν δεν γνώριζαν τον ακριβή χρόνο υλοποίησής τους.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι, παρότι δεν ζητήθηκαν από το ΔΗΚΟ ονόματα για τον ανασχηματισμό, το κόμμα χαιρέτισε τα νέα μέλη του Υπουργικού. Υπογράμμισε ότι δεν ενοχλήθηκαν από την υπουργοποίηση των δύο αντιπροέδρων του ΔΗΚΟ, απορρίπτοντας την κριτική περί «απαξίωσης» και θυμίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κομματικά στελέχη αναλαμβάνουν κυβερνητικά πόστα. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι οι δύο αντιπρόεδροι δεν πρόκειται να παραιτηθούν από τις κομματικές τους θέσεις και ότι το ΔΗΚΟ παραμένει προσηλωμένο στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. «Ο ανασχηματισμός δεν έγινε για το ΔΗΚΟ, αλλά για να προχωρήσει το πρόγραμμα του Προέδρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δικής του υποψηφιότητας στη Λεμεσό, μετά την υπουργοποίηση του κ. Χαραλαμπίδη, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ το απέκλεισε, λέγοντας ότι «δεν τίθεται τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή».

Ερωτηθείς αν τον ικανοποιεί το αποτέλεσμα του ανασχηματισμού, απάντησε πως «η τελική αξιολόγηση θα γίνει από τους πολίτες», μέσα από την πρόοδο του κυβερνητικού έργου». Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στο Υπουργείο Ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρές και άμεσες προκλήσεις. «Είναι ένα από τα υπουργεία που μας απασχολούν, γιατί οι δομές που θα έπρεπε να υπάρχουν δεν υπάρχουν. Έχει αλλάξει ο γενικός διευθυντής, αναλαμβάνει νέος υπουργός και υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα», ανέφερε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Συμπλήρωσε ότι το ΔΗΚΟ έχει ήδη μεταφέρει τους προβληματισμούς του για τις αλλαγές στην ηγεσία του υπουργείου και για τις επιπτώσεις τους σε κρίσιμα ενεργειακά έργα, η αντικατάσταση του Γιώργου Παπαναστασίου.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Νικόλα Παπαδόπουλου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: