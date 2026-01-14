Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Βασιλείου - «Η Κύπρος έχασε ένα οικουμενικό πολίτη», αναφέρει ο ΠτΔ

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου στον πολιτικό κόσμο. Ο Πρόεδρος Βασιλείου, νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με λοίμωξη του αναπνευστικού. Ο τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφήνει πίσω του ένα αποτύπωμα που ξεπερνά τις εκλογικές αναμετρήσεις και τις κυβερνητικές θητείες.

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με γραπτή ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει, το όνομα του Γιώργου Βασιλείου ταυτίστηκε με την προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη της χώρας, την κοινωνική πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό του κυπριακού κράτους σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συμβολή του στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στη διαχρονική του αφοσίωση στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Γιώργου Βασιλείου, προωθήθηκαν πολιτικές που ενίσχυσαν την εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας και του επιχειρείν, συμβάλλοντας στην εδραίωση της Κύπρου ως κέντρου επαγγελματικών και διοικητικών υπηρεσιών. Σταθμό στα πεπραγμένα του χαρακτήρισε την ίδρυση του Πανεπιστήμιο Κύπρου, που άνοιξε τον δρόμο για τη μετέπειτα ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης στον τόπο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι η Κύπρος έχασε έναν «οικουμενικό πολίτη», ο οποίος διεύρυνε το διεθνές αποτύπωμα της χώρας. Εκ μέρους της Πολιτείας και του κυπριακού λαού, ο Πρόεδρος αποχαιρετά τον Γιώργο Βασιλείου με αισθήματα εκτίμησης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης.

Παράλληλα, απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του εκλιπόντος.

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση για τον θάνατο του πρώην Προέδρου, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της και τονίζοντας τη συνεισφορά του στην πολιτική ιστορία της χώρας:

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Βασιλείου, πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η προσφορά του στον τόπο, σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς και η συμβολή του στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Κύπρου, αποτελούν μέρος της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.»

Τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης

Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετώ τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος απεβίωσε χθες το βράδυ.Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου μας. Σε κρίσιμες περιόδους, με όραμα, πολιτικό θάρρος και ευρωπαϊκό προσανατολισμό, εργάστηκε άοκνα για τον εκσυγχρονισμό του κράτους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, υπηρετώντας τον τόπο με πράξεις και όχι με συνθήματα.Η συμβολή του στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού ήταν ειλικρινής και καθοριστικής σημασίας, επιλέγοντας πάντοτε τη δύσκολη οδό της ευθύνης. Με ρεαλισμό και προσήλωση στην ειρήνη επιδίωξε τη δημιουργία συνθηκών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, αναγνωρίζοντας ότι η επανένωση της πατρίδας μας και η ειρηνική συνύπαρξη όλων των Κυπρίων περνά μέσα από τον διάλογο και τη διεθνή νομιμότητα.Ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, επίσης, υπήρξε ο ρόλος και η προσφορά του στην ευρωπαϊκή πορεία της πατρίδας μας, ως ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον Γιώργο Βασιλείου και να γνωρίσω από κοντά την ευθύτητα του, την αγάπη του για τον τόπο, αλλά και το αίσθημα καθήκοντος που διαχρονικά τον διέκριναν.Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη σύζυγο του Ανδρούλα, στην οικογένεια του και σε όλους τους οικείους του. Η πολυεπίπεδη προσφορά του στον τόπο αποτελεί μια ζωντανή παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Μουσταφά Ακιντζί, πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης

Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην αγαπημένη του σύζυγο, στην οικογένειά του και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα για τον θάνατο του Γιώργου Βασιλείου και συμμερίζομαι τη θλίψη τους. Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, είτε ως Πρόεδρος, είτε ως κομματικός ηγέτης, είτε απλώς ως ένας απλός Κύπριος πολίτης, ο Βασιλείου υπήρξε μία από τις λίγες πολιτικές προσωπικότητες που ήταν αφοσιωμένες σε μια λογική λύση του Κυπριακού. Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τις θέσεις ευθύνης που κατείχε, συνέχισε να συμβάλλει στις προσπάθειες για την επανένωση του νησιού μας στο πλαίσιο μιας ομοσπονδιακής λύσης. Έδινε ιδιαίτερη σημασία στον διάλογο με τους Τουρκοκύπριους και διέθετε ρεαλιστικό και σύγχρονο όραμα. Εύχομαι υπομονή και δύναμη στην αγαπημένη του σύζυγο, Ανδρούλλα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

"Με λύπη μαθαίνω για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου. Έναν άνδρα με όραμα που εκμοντέρβισε την Κύπρο, προχώρησε τις ειρηνευτικές διαδικασίες και άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της Κύπρου στην Ένωση μας. Ήταν ένας αληθινός Ευρωπαίος. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και ολόκληρη την Κύπρο."

With sadness I learned about the passing of Cyprus' former President, Giorgos Vassiliou.



A man with a vision, he modernised Cyprus, advanced its peace process and paved its way into our Union.



He was a true European.



My heartfelt condolences go to his family and all of Cyprus. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 14, 2026

Αβέρωφ Νεοφύτου:

«Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου. Υπήρξε ένας ακέραιος άνθρωπος της πράξης και ένας από τους καλύτερους προέδρους, με προσήλωση στο αποτέλεσμα και στη δημόσια ευθύνη. Ξεχωριστή θέση στην ιστορική διαδρομή της χώρας έχει η συμβολή του στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. Ως Πρόεδρος, αλλά και αργότερα ως Κύριος Διαπραγματευτής για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπηρέτησε με συνέπεια ένα στρατηγικό εθνικό στόχο που καθόρισε το μέλλον της πατρίδας μας. Εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη.»

Στέφανος Στεφάνου:

Αποχαιρετώ με σεβασμό και εκτίμηση τον Γιώργο Βασιλείου. Ο Γιώργος Βασιλείου άφησε έντονα τα θετικά αποτυπώματα της παρουσίας και των παρεμβάσεων στα δημόσια ζητήματα του τόπου μας. Η θητεία του στην Προεδρία μεταμόρφωσε την Κύπρο, την οικονομία και την κοινωνία. Οραματιστής, έντιμος, εκσυγχρονιστής, ρεαλιστής και ορθολογιστής πάντοτε πίσω από τα προβλήματα αναζητούσε τις λύσεις. Οι συναντήσεις μαζί του εξελίσσονταν σε συζητήσεις για την Κύπρο της ειρήνης, της προόδου και της προκοπής. Στο καλό!

Μάριος Καρογιάν:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου. Ένας πολιτικός που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου, υπηρετώντας με όραμα, υπευθυνότητα και αίσθημα καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια…»

Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Βασίλειου, του οποίου η προεδρία εκσυγχρόνισε την Κύπρο, έδωσε ώθηση και εξωστρέφεια στην οικονομία, εδραίωσε την ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου και αναπτέρωσε την ελπίδα για λύση του κυπριακού και επανένωση του τόπου μας. Ένα φωτεινό παράδειγμα πολιτικού που υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον με όραμα, εργατικότητα και σθένος. Ένας άνθρωπος της γνώσης και της κουλτούρας που εδραίωσε με νόμο το 1989 το πρώτο Πανεπιστήμιο στον τόπο μας. Ένας δημοκράτης, ένας πολίτης του κόσμου, που έχαιρε εκτίμησης διεθνώς, που τοποθέτησε την Κύπρο εκεί που της αρμόζει και μας έκανε να περπατάμε περήφανα με το κεφάλι ψηλά. Αιωνία του η μνήμη, θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας.

Χρύσης Παντελίδης

«Ανεξαρτήτως των σημαντικών διαφορών και διαφωνιών σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (1988-1993), ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, συνέδεσε το όνομά του και την προεδρική θητεία του με καινοτόμες εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις της κυπριακής Οικονομίας και κοινωνίας, σε μια εποχή κοσμογονικών αλλαγών στην Ευρώπη και στον πλανήτη λόγω της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης και της λήξης του Ψυχρού Πολέμου, ενώ, στα χρόνια που ακολούθησαν πρωταγωνίστησε στην εναρμόνιση και προενταξιακή πορεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως υποψήφιος και ως πολιτικό πρόσωπο, εφάρμοσε καινοτόμες – για την εποχή εκείνη- μεθόδους επικοινωνίας και επαφής με τους πολίτες, που αναγνωρίζονται μέχρι σήμερα ως πετυχημένες και αποτελεσματικές. Συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στην οικογένειά τους. Αιωνία η μνήμη του.»

Άριστος Δαμιανού:

«´Εφυγε πλήρης από προσφορά στην πατρίδα ο Πρόεδρος Βασιλείου. Ενίσχυσε τη δημοκρατία στον τόπο, έδωσε ώθηση στην υπόθεση του κυπριακού, δρομολόγησε την ένταξη στην ΕΕ. Σφράγισε την πορεία της ΚΔ. Ειλικρινή συλλυπητήρια αγ. Ανδρούλλα @VassiliouEU και τέκνα του εκλιπόντος.»

Γιώργος Παμπορίδης:

«Ο Γιώργος Βασίλειου υπηρέτησε τη χώρα και τον λαό μας με ευσυνειδησία και ήθος. Ως Προεδρος της Δημοκρατίας η διακυβέρνηση του υπήρξε κατά γενική ομολογία από τις θετικότερες στη σύντομη ιστορία της χώρας. Ως Διαπραγματευτής της Υποψηφιότητας της Κύπρου για ένταξη στην ΕΕ απέδωσε όσο λίγοι και συνέβαλε τα μέγιστα στην είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Ως επιχειρηματίας αναγνωρίζεται ως ένας από τους πλέον πρωτοπόρους της εποχής του με περγαμηνές που εκτείνονται πέραν των στενών ορίων της χώρας. Προσωπικά του είμαι ευγνώμων για τις πολιτικές συμβουλές και νουθεσία που μου προσέφερε. Ειλικρινή συλλυπητήρια αγαπητή @VassiliouEU σε εσάς και σε ολόκληρη την οικογένειά σας. Αιωνία του η μνήμη.»

Γιώργος Λιλλήκας:

«Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Βασιλείου. Από τη συνεργασία μας αποκόμισα πολλά. Έμαθα να ξεχωρίζω την ουσία και να επικεντρώνομαι σε αυτή παραγνωρίζοντας τα επουσιώδη. Με τη διακυβέρνηση του διεύρυνε τη δημοκρατία και καθιέρωσε την ελευθερία έκφρασης.Καλό ταξίδι Πρόεδρε.»

Η ανάρτηση του ΚΕΒΕ:

«Ο Πρόεδρος, το ΔΣ και το Προσωπικό του #ΚΕΒΕ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για το θάνατο του Γιώργου Βασιλείου, πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα που υπηρέτησε με όραμα και αφοσίωση τον τόπο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πολιτική και οικονομική πορεία της Κύπρου.»

Χαράλαμπος Προύντζος:

Έφυγε ένας σπουδαίος Κύπριος πολιτικός - από τους πολύ λίγους. Ευρωπαϊστής, μεταρρυθμιστής, έβαλε τον τόπο πάνω από το "εγώ" του αναλαμβάνοντας ρόλο διαπραγματευτή για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ αποδεχόμενος πρόσκληση από τον πολιτικό που του στέρησε μια δεύτερη θητεία. Ευφυής, με σύγχρονη, πολύπλευρη προσωπικότητα. Μοναδικός συνδυασμός οράματος, αποτελεσματικότητας και ικανότητας διοίκησης. Άφησε σοβαρό κυβερνητικό αποτύπωμα και μια άλλη, καλύτερη Κύπρο, παρά το γεγονός ότι κυβέρνησε για μια μόνο πενταετία. Έχτισε το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο εφαρμόστηκε στη χώρα για 3 δεκαετίες.Συνεπής υπέρμαχος μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, στόχο για τον οποίο εργάστηκε μέχρι την τελευταία του πνοή. Επί Προεδρίας του νοηματοδοτήθηκε ολοκληρωμένα το πλαίσιο λύσης του προβλήματος κατά τρόπο που παραμένει επίκαιρος μέχρι σήμερα.Ωφέλιμος, συνεπής, ευγενής, ρηξικέλευθος. Υπόδειγμα και παράδειγμα. Αιωνία του η μνήμη.

Ερσίν Τατάρ: