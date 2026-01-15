Mercosur: Οι Πράσινοι κατήγγειλαν την Κυπριακή Προεδρία για παράκαμψη του Ευρωκοινοβουλίου

Αίτημα στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους προς την Κυπριακή Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με την προσωρινή έναρξη ισχύος της εμπορικής πτυχής της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur, πριν από την ψηφοφορία έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο, απέστειλαν οι Πράσινοι.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι στις 9 Ιανουαρίου, η πλειοψηφία των κρατών μελών (η Γαλλία, η Πολωνία, η Ιρλανδία, η Αυστρία και η Ουγγαρία ψήφισαν κατά, ενώ το Βέλγιο απείχε), ψήφισε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. Έτσι, έδωσαν το πράσινο φως στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να πετάξουν στην Παραγουάη, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή για τον εορτασμό της συμφωνίας.

Προστίθεται ότι αποφάσισαν επίσης να εφαρμόσουν προσωρινά το εμπορικό τμήμα της συμφωνίας, χωρίς να περιμένουν τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που αντίκειται σε μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ των θεσμικών οργάνων και στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας που κατοχυρώνεται στις ευρωπαϊκές συνθήκες.

«Επιπλέον, τα κράτη μέλη υιοθέτησαν τη νομοθεσία που αποσκοπεί στην προστασία των αγροτών από την εισροή ευαίσθητων προϊόντων από τη Mercosur (βοδινό κρέας, πουλερικά, σόγια, ρύζι, αιθανόλη, ζάχαρη κ.λπ.), παρόλο που οι αγρότες καταγγέλλουν την άσκοπη εφαρμογή αυτού του μέτρου διασφάλισης εδώ και μήνες. Το μέτρο αυτό θα είναι ακόμη λιγότερο αποτελεσματικό, καθώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέγραψαν το άρθρο που συνέταξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους όρους αμοιβαιότητας. Τέλος, οι αγρότες δεν ξεγελιούνται από την προβλεπόμενη πληρωμή 45 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ειδικά επειδή ο συνολικός προϋπολογισμός έχει μειωθεί κατά 20%. Πρόκειται για διπλή ποινή για τους Ευρωπαίους αγρότες, οι οποίοι δεν λαμβάνουν ούτε εγγυήσεις κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε εγγυήσεις για το εισόδημά τους», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η Saskia Bricmont, διαπραγματεύτρια της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία εκ μέρους της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, δήλωσε:

«Η ψήφος των κυβερνήσεών μας δείχνει περιφρόνηση για τους αγρότες μας και την ευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία. Πρόκειται για άρνηση της δημοκρατίας που θα κοστίσει ακριβά στους φορολογούμενους, καθώς θα πρέπει να επωμιστούν το κόστος (απώλειες και αποζημιώσεις που σχετίζονται με τις αρνητικές επιπτώσεις της συμφωνίας, όσον αφορά την απασχόληση ή την υγεία, για παράδειγμα).

Ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους προς την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με την προσωρινή έναρξη ισχύος της συμφωνίας πριν από την ψηφοφορία έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλώ τους συναδέλφους μου από άλλες ομάδες να κάνουν το ίδιο, διότι, ανεξάρτητα από το πώς αξιολογείται η συμφωνία, το Κοινοβούλιο - και μέσω αυτού, ο ευρωπαϊκός λαός - δεν γίνεται σεβαστό.

Τέλος, τώρα που η θέση του Συμβουλίου είναι σαφής, καλώ την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να θέσει σε ψηφοφορία, όπως υποσχέθηκε, το ψήφισμα που συνυπέγραψα με 144 άλλους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τη συμβατότητα της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur με τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες.