Το Προεδρικό θυμήθηκε τη διαφάνεια - Τώρα προτείνει τη δημοσιοποίηση των χορηγών του φορέα, αλλά όχι αναδρομικά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι θα γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε δωρεά πέραν των 20 χιλιάδων ευρώ, νοουμένου ότι ο δωρητής δώσει τη συγκατάθεσή του για τη δημοσιοποίηση του ονόματός του και του ποσού της δωρεάς.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε χθες ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση δύο νομοσχέδια που αφορούν το μέλλον του ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, από την προεδρία του οποίου υποχρεώθηκε πρόσφατα να παραιτηθεί η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, μετά το λεγόμενο videogate με τους υποτιθέμενους επενδυτές, από το οποίο το Προεδρικό εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Εξαιτίας του εν λόγω βίντεο, το οποίο ενίσχυσε τις υποψίες ότι ο Φορέας χρησιμοποιείται από το Προεδρικό για σκοπούς ψηφοθηρίας, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αποφάσισε, κατόπιν της έντονης κριτικής που δέχθηκε, να καταργήσει τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, κατέθεσε χθες στη Βουλή για ψήφισ...

