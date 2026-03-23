Οι δρόμοι που επηρεάζονται στη Λευκωσία λόγω της παρέλασης της 25ης Μαρτίου – Πού θα βρείτε parking

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ο κύβος ερρίφθη: Ο Μάριος Καρογιάν δεν θα κατέλθει υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Header Image

Συνεδρίασε σήμερα το Πολιτικό Γραφείο της ΔΗΠΑ για να επικυρώσει τους 56 υποψηφίους του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΔΗΠΑ επικύρωσαν σήμερα το απόγευμα σε ειδική συνεδρία του Σώματος τους 56 υποψήφιους του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Σχετικά άρθρα:

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του κόμματος κατά τη σημερινή συνεδρία ενημέρωσε τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου για την τελική του απόφαση να μην κατέλθει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αύριο, πριν από το μεσημέρι, ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ θα παραχωρήσει διάσκεψη Τύπου για να ανακοινώσει την απόφαση του να μην κατέλθει στις εκλογές ως υποψήφιος και επικεφαλής το ψηφοδελτίου. Παράλληλα, θα ανακοινώσει τους υποψηφίους του κόμματος σε όλες τις επαρχίες.

Tags

ΔΗΠΑΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΟΓΙΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα