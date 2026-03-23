Ο κύβος ερρίφθη: Ο Μάριος Καρογιάν δεν θα κατέλθει υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου της ΔΗΠΑ επικύρωσαν σήμερα το απόγευμα σε ειδική συνεδρία του Σώματος τους 56 υποψήφιους του κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του κόμματος κατά τη σημερινή συνεδρία ενημέρωσε τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου για την τελική του απόφαση να μην κατέλθει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αύριο, πριν από το μεσημέρι, ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ θα παραχωρήσει διάσκεψη Τύπου για να ανακοινώσει την απόφαση του να μην κατέλθει στις εκλογές ως υποψήφιος και επικεφαλής το ψηφοδελτίου. Παράλληλα, θα ανακοινώσει τους υποψηφίους του κόμματος σε όλες τις επαρχίες.