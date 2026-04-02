Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

Περιμένουν ακόμα τον Δρουσιώτη για κατάθεση - Η Νομική Υπηρεσία παρακολουθεί την υπόθεση

Την υπόθεση παρακολουθεί και η Νομική Υπηρεσία, η οποία αναμένει από την Αστυνομία να προχωρήσει στη διερεύνηση των ισχυρισμών και καταγγελιών του κ. Δρουσιώτη.

Δεν έχει δώσει ακόμη κατάθεση ο Μακάριος Δρουσιώτης, αναφορικά με τους ισχυρισμούς και τις καταγγελίες που διατύπωσε μέσω δημόσιων αναρτήσεων, σύμφωνα με την Αστυνομία. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Βύρωνας Βύρωνος, «η Αστυνομία αναμένει από τον Μακάριο Δρουσιώτη να προσέλθει το συντομότερο για κατάθεση και να προσκομίσει όλα τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του».

Σχετικά άρθρα:

Όπως ειπε, ο κ. Δρουσιώτης ενημέρωσε ότι αναμένει νομική συμβουλή προτού παραδώσει τα στοιχεία και για την ώρα επικαλείται την απουσία του δικηγόρου του.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος, ο Μακάριος Δρουσιώτης δεν έχει ενημερώσει για το πότε ακριβώς προτίθεται να καταθέσει.

Η Αστυνομία παραμένει σε εγρήγορση σχετικά με την υπόθεση και θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ανάλογα και με τις εξελίξεις, συμπλήρωσε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

