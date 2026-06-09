Δεν θα ανοίξει τόσο εύκολα

Θα χρειαστεί καιρός ακόμα για να λειτουργήσει ξανά το catering που ευθύνεται για τη μαζική δηλητηρίαση στη Λεμεσό. Ο έλεγχος από της Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζεται και το υποστατικό παραμένει κλειστό ενώ θα βρεθεί αντιμέτωπο και με δικαστικές συνέπειες. Από εκεί και πέρα, για να γνωρίζει και ο κόσμος, σε περίπτωση που θέλουν να λειτουργήσουν ξανά, θα πρέπει να αποδείξουν πέρα πάσης αμφιβολίας ότι έχουν διορθώσει το οποιοδήποτε λάθος ή αστοχία και μετά να αποφασίσουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες αν θα τους δώσουν εκ νέου άδεια. Φυσικά, για να μην ξεγελιόμαστε… υπάρχει και η κυπριακή «παμπεσιά» της αλλαγής ονόματος, αλλαγής διαχειριστή και όλα... καλά. Γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή και από τον κόσμο.

Παζούρ.