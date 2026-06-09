Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Δεν θα ανοίξει τόσο εύκολα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Θα χρειαστεί καιρός ακόμα για να λειτουργήσει ξανά το catering που ευθύνεται για τη μαζική δηλητηρίαση στη Λεμεσό. Ο έλεγχος από της Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζεται και το υποστατικό παραμένει κλειστό ενώ θα βρεθεί αντιμέτωπο και με δικαστικές συνέπειες. Από εκεί και πέρα, για να γνωρίζει και ο κόσμος, σε περίπτωση που θέλουν να λειτουργήσουν ξανά, θα πρέπει να αποδείξουν πέρα πάσης αμφιβολίας ότι έχουν διορθώσει το οποιοδήποτε λάθος ή αστοχία και μετά να αποφασίσουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες αν θα τους δώσουν εκ νέου άδεια. Φυσικά, για να μην ξεγελιόμαστε… υπάρχει και η κυπριακή «παμπεσιά» της αλλαγής ονόματος, αλλαγής διαχειριστή και όλα... καλά. Γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή και από τον κόσμο. 

Παζούρ.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣεστιατόριαΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα