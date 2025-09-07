Τι γίνεται με τον αγωγό GSI; Δηλώσεις και κόντρα δηλώσεις Γεραπετρίτη, Κεραυνού (δις) Χατζηδάκη, Μαρινάκη, Χριστοδουλίδη και Λετυμπιώτη μας έχουν μπερδέψει. Η κυπριακή κυβέρνηση λέει ότι εμμένει στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου πριν καταθέσει τα 25 εκατομμύρια στον ΑΔΜΗΕ, στην Αθήνα θεωρούν ότι η Λευκωσία τους κοροϊδεύει.

Η Λευκωσία από την άλλη θεωρεί ότι κάποιοι υπουργοί στην Αθήνα το παρατραβάνε σε ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών. Του στυλ, εμείς θέλουμε να θωρακίσουμε γεωπολιτικά την Κύπρο μέσω του καλωδίου και οι Κύπριοι αποδεικνύονται ψιλικατζήδες. Κάποιοι το πάνε ένα βήμα παρακάτω. Μιλάνε για συμπαιγνία Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη.

Ο Χριστοδουλίδης το παίζει καλός νοικοκυραίος με τα λεφτά των Κυπρίων πολιτών, ο Μητσοτάκης αποσύρει το ενδιαφέρον- αφού οι Κυπραίοι είναι τσιγγούνηδες και ξεροκέφαλοι, οπότε όλοι βγαίνουν κερδισμένοι στην κοινή γνώμη της χώρας. Στην πραγματικότητα το έργο το σκότωσε η Τουρκία, η οποία ασκεί κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα το ελάχιστο που έχει να κάνει, σε διαμφισβητούμενα έστω νερά, είναι να ενημερώσει την Τουρκία για την πόντιση του καλωδίου, η οποία ούτως ή άλλως είναι αβλαβής. Δεν το κάνει γιατί ο Μητσοτάκης φοβάται τον Σαμαρά και τον Καραμανλή που τον υπομονεύουν πλέον ανοικτά, με αποτέλεσμα να μουλαρώσουν και οι Τούρκοι. Οι οποίοι δεν επιτρέπουν να περάσουν καλώδια, δεν επιτρέπουν να τύχει εκμετάλλευσης το φυσικό αέριο της Κύπρου και σίγουρα δεν επιθυμούν να βγάλουν από την ενεργειακή απομόνωση το Ισραήλ.

ΘΟΥΚΗΣ