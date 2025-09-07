Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Τι γίνεται με τον αγωγό GSI;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τι γίνεται με τον αγωγό GSI; Δηλώσεις και κόντρα δηλώσεις Γεραπετρίτη, Κεραυνού (δις) Χατζηδάκη, Μαρινάκη, Χριστοδουλίδη και Λετυμπιώτη μας έχουν μπερδέψει. Η κυπριακή κυβέρνηση λέει ότι εμμένει στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου πριν καταθέσει τα 25 εκατομμύρια στον ΑΔΜΗΕ, στην Αθήνα θεωρούν ότι η Λευκωσία τους κοροϊδεύει.

Η Λευκωσία από την άλλη θεωρεί ότι κάποιοι υπουργοί στην Αθήνα το παρατραβάνε σε ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών. Του στυλ, εμείς θέλουμε να θωρακίσουμε γεωπολιτικά την Κύπρο μέσω του καλωδίου και οι Κύπριοι αποδεικνύονται ψιλικατζήδες. Κάποιοι το πάνε ένα βήμα παρακάτω. Μιλάνε για συμπαιγνία Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη. 

Ο Χριστοδουλίδης το παίζει καλός νοικοκυραίος με τα λεφτά των Κυπρίων πολιτών, ο Μητσοτάκης αποσύρει το ενδιαφέρον- αφού οι Κυπραίοι είναι τσιγγούνηδες και ξεροκέφαλοι, οπότε όλοι βγαίνουν κερδισμένοι στην κοινή γνώμη της χώρας. Στην πραγματικότητα το έργο το σκότωσε η Τουρκία, η οποία ασκεί κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα το ελάχιστο που έχει να κάνει, σε διαμφισβητούμενα έστω νερά, είναι να ενημερώσει την Τουρκία για την πόντιση του καλωδίου, η οποία ούτως ή άλλως είναι αβλαβής. Δεν το κάνει γιατί ο Μητσοτάκης φοβάται τον Σαμαρά και τον Καραμανλή που τον υπομονεύουν πλέον ανοικτά, με αποτέλεσμα να μουλαρώσουν και οι Τούρκοι. Οι οποίοι δεν επιτρέπουν να περάσουν καλώδια, δεν επιτρέπουν να τύχει εκμετάλλευσης το φυσικό αέριο της Κύπρου και σίγουρα δεν επιθυμούν να βγάλουν από την ενεργειακή απομόνωση το Ισραήλ. 

ΘΟΥΚΗΣ

 

 

 

 

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited