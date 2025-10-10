Βαρύγδουπες διακηρύξεις Μετά την παράδοση του πορίσματος για τους αερόσακους Takata, οι χειρισμοί από Νομική Υπηρεσία και Αστυνομία είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να διαφανεί κατά πόσο μπορούν να στοιχειοθετηθούν ποινικά αδικήματα για πρόσωπα που είχαν εμπλοκή. Στη Νομική Υπηρεσία το θέμα παρακολουθεί η ομάδα που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό. Ήδη δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες προς την Αστυνομία και την ανακριτική ομάδα που χειρίζεται την υπόθεση και το μόνο που διαρρέει είναι ότι οι ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν προχωρούν και όταν υπάρξουν εξελίξεις θα ανακοινωθούν. Πρόκειται για υπόθεση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς ώστε να καταδειχθεί κατά πόσο τα όσα εντόπισε η ερευνητική επιτροπή στοιχειοθετούνται ώστε να οδηγηθεί η υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης. ΣΙΩΠ
Προσεκτικοί χειρισμοί για Takata
