Ο κλοιός στενεύει κ. Πρόεδρε

Με τον ρυθμό που το πάει ο Πρόεδρος σε σχέση με τον ανασχηματισμό -που όλο έρχεται και όλο τον περιμένουμε- στο τέλος δεν θα καταλαβαίνουμε γιατί ανασχημάτισε τους υπουργούς του. Φτάνουμε κοντά στους τρεις μήνες από τις φονικές πυρκαγιές και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Βλέπουμε διαφωνίες μεταξύ υπουργών για την ΑΤΑ και τον GSI και ο Πρόεδρος συνεχίζει κανονικά να τους έχει όλους στις θέσεις τους. Πάντως, του έμειναν 28 και κάτι μήνες θητείας, αν ο ανασχηματισμός πάει μετά τις βουλευτικές, οριακά θα έχουν πρόβλημα οι «νέοι» με το εφάπαξ στο τέλος. Να βιαζόμαστε λίγο Πρόεδρε…

