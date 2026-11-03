Διπλό φονικό σε χοιροτροφική μονάδα στη Φθιώτιδα - Ύποπτος oμοεθνής συνάδελφος τους

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ως φερόμενος δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας εξετάζεται ομοεθνής συνάδελφός τους, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στους δύο άνδρες και να τους προκάλεσε θανάσιμα τραύματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος φέρεται να απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ οι αρχές διαχειρίζονται την εξέλιξη της υπόθεσης στο σημείο.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το διπλό φονικό, καθώς και τα κίνητρα που ενδεχομένως οδήγησαν στην επίθεση.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες καθώς προχωρά η προανακριτική διαδικασία.