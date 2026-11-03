Δύο Ινδοί εργάτες έχασαν τη ζωή τους σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες της Φθιώτιδας, έπειτα από αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στον χώρο εργασίας τους, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Πρώτο Θέμα.
Διπλό φονικό σε χοιροτροφική μονάδα στη Φθιώτιδα - Ύποπτος oμοεθνής συνάδελφος τους
Δύο Ινδοί εργάτες έχασαν τη ζωή τους στις Λιβανάτες, με τις Αρχές να εξετάζουν ως φερόμενο δράστη συνάδελφό τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος απειλεί να αυτοκτονήσει.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ως φερόμενος δράστης της διπλής ανθρωποκτονίας εξετάζεται ομοεθνής συνάδελφός τους, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στους δύο άνδρες και να τους προκάλεσε θανάσιμα τραύματα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος φέρεται να απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ οι αρχές διαχειρίζονται την εξέλιξη της υπόθεσης στο σημείο.
Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το διπλό φονικό, καθώς και τα κίνητρα που ενδεχομένως οδήγησαν στην επίθεση.
Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες καθώς προχωρά η προανακριτική διαδικασία.
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