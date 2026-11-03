Σε ρόλο αντιπολίτευσης η ΕΔΕΚ: Θετικά τα μέτρα Χριστοδουλίδη για δημογραφικό, αλλά δεν αρκούν οι εξαγγελίες - Καταθέτει πέντε προτάσεις

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ χαρακτηρίζει το δημογραφικό ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για το μέλλον της κυπριακής κοινωνίας και ζήτημα εθνικής σημασίας, το οποίο υπερβαίνει τις κομματικές διαχωριστικές γραμμές και απαιτεί ευρεία συναίνεση.

Όπως επισημαίνει, η επιτυχία μιας δημογραφικής πολιτικής δεν εξαρτάται από τον αριθμό των μέτρων που εξαγγέλλονται ή το ύψος των κονδυλίων που διατίθενται, αλλά από το κατά πόσον βελτιώνονται ουσιαστικά οι συνθήκες ζωής των οικογενειών.

Μείωση των γεννήσεων κατά 10% σε δύο χρόνια

Η ΕΔΕΚ επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι γεννήσεις στην Κύπρο μειώθηκαν από 10.241 το 2023 σε 9.766 το 2024 και σε 9.230 το 2025, καταγράφοντας συνολική μείωση περίπου 10% μέσα σε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το κόμμα, η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι η δημογραφική ανάκαμψη παραμένει ζητούμενο, καθώς το πρόβλημα συνδέεται με πολλαπλούς παράγοντες, όπως το αυξημένο κόστος στέγασης, η εργασιακή αβεβαιότητα και οι δυσκολίες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Παράλληλα, η ΕΔΕΚ αναφέρεται σε πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία επενδύει σημαντικά ποσά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ενώ οι σκανδιναβικές χώρες συνδυάζουν τη μακρά γονική άδεια με την καθολική και προσιτή παιδική φροντίδα.

Ζητά ανεξάρτητη αξιολόγηση των μέτρων

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΚ εισηγείται την καθιέρωση ετήσιας, δημόσιας και ανεξάρτητης αξιολόγησης κάθε μέτρου που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Η αξιολόγηση, σύμφωνα με την πρόταση του κόμματος, θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες, όπως ο αριθμός των πραγματικών δικαιούχων, οι δαπάνες, η μείωση του οικονομικού βάρους των οικογενειών και η συμβολή κάθε μέτρου στην επίτευξη των δημογραφικών στόχων.

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να κατατίθενται στη Βουλή, ώστε τα μέτρα που αποδίδουν να ενισχύονται και εκείνα που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους να επανασχεδιάζονται.

Πέντε προτάσεις για τη στήριξη των οικογενειών

Παράλληλα, η ΕΔΕΚ προτείνει να εξεταστεί η προσαρμογή δοκιμασμένων ευρωπαϊκών πρακτικών στα κυπριακά δεδομένα.

Μεταξύ των εισηγήσεών της περιλαμβάνονται η δημιουργία δημόσιων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών σε όλες τις επαρχίες, καθώς και η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών στους χώρους εργασίας.

Εισηγείται επίσης την επέκταση της δωρεάν ή επιδοτούμενης παιδικής φροντίδας, την παραχώρηση επιπρόσθετης και καλά αμειβόμενης γονικής άδειας για κάθε γονέα, την εφαρμογή στοχευμένων στεγαστικών προγραμμάτων για νέα ζευγάρια και την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων σε εργαζόμενους γονείς.

Καταλήγοντας, η ΕΔΕΚ τονίζει ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού απαιτεί ολοκληρωμένη και μακροχρόνια πολιτική, η οποία θα συνδέει τη στέγαση, το οικογενειακό εισόδημα, την παιδική φροντίδα και την εργασιακή ασφάλεια.

Δηλώνει, παράλληλα, έτοιμη να συμβάλει εποικοδομητικά στην προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία της δημογραφικής πολιτικής θα κριθεί από τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των νέων και των οικογενειών και, τελικά, από την αύξηση των γεννήσεων.