Ακριβώς δίπλα στο κύμα, το Kyma Kitchen συνδυάζει τη χαλαρή ατμόσφαιρα ενός παραθαλάσσιου καφέ με αγαπημένες γεύσεις.

Το μενού του Kyma Kitchen βασίζεται σε φρέσκα, αγνά υλικά, συνδυάζοντας μεσογειακές επιρροές με σύγχρονες γευστικές προτάσεις, προσφέροντας επιλογές που ικανοποιούν κάθε γευστική προτίμηση.

Το πρωινό και το brunch έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, με αγαπημένες επιλογές όπως το αβοκάντο με αυγά σε προζυμένιο ψωμί, τα κυπριακά αυγά Benedict με χαλούμι στη σχάρα και σάλτσα hollandaise με λεμόνι, το γευστικό Kyma Shakshuka και το ελληνικό γιαούρτι με φρούτα εποχής, τραγανή granola και ντόπιο μέλι.

Για ένα ελαφρύ γεύμα δίπλα στη θάλασσα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε φρέσκες σαλάτες, όπως η Sirena Wellness Salad και η κλασική σαλάτα Caesar με κοτόπουλο, ή να απολαύσετε αγαπημένες γεύσεις όπως το Sirena Signature Burger, το Falafel & Halloumi Wrap και το ελληνικό σουβλάκι κοτόπουλου.

Το μενού περιλαμβάνει επίσης πίτσες με μεσογειακές επιρροές, καθώς και πολύχρωμα poke bowls με κοτόπουλο Teriyaki ή πικάντικο καπνιστό σολομό. Οι μικροί επισκέπτες θα βρουν τις δικές τους λαχταριστές επιλογές, ενώ μια ποικιλία από ελαφριά σνακ και συνοδευτικά είναι η ιδανική επιλογή για να μοιραστείτε με την παρέα σας.

Αρωματικοί καφέδες, δροσιστικοί χυμοί φρούτων και η υπέροχη θέα στον κόλπο της Σειρήνας συμπληρώνουν την εμπειρία, μετατρέποντας την κάθε σας επίσκεψη σε μια όμορφη απόδραση δίπλα στη θάλασσα.

Ένας χαλαρός πρωινός καφές, ένα απολαυστικό brunch ή μια συνάντηση με φίλους αποκτούν άλλη διάσταση, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου και του χειμώνα. Μια εκδρομή στον Πρωταρά, μια βόλτα στην παραλία και μια στάση στο Kyma Kitchen για καφέ, πρωινό ή brunch αποτελούν την ιδανική εμπειρία για χαλάρωση.

Εάν, πάλι, εργάζεστε εξ αποστάσεως, το Kyma Kitchen διαθέτει, εκτός από γευστικό καφέ, γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πάρτε το laptop σας, παραγγείλτε τον αγαπημένο σας καφέ και μεταφέρετε για λίγες ώρες το γραφείο σας δίπλα στη θάλασσα, σε ένα μαγευτικό σκηνικό.

Το Kyma Kitchen λειτουργεί καθημερινά, από τις 08:00 έως τις 15:30. Τις βροχερές ημέρες θα παραμένει κλειστό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το +357 23 833030.

Ολόχρονες αποδράσεις στο Sirena Bay Luxury Suites

Ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, το Sirena Bay Luxury Suites αποτελεί τον ιδανικό παραθαλάσσιο προορισμό για εσάς που επιθυμείτε να ξεφύγετε από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, να ξεκουραστείτε και να αναζωογονηθείτε.

Με 12 κομψές σουίτες, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για μια απόδραση κατά τους ήσυχους χειμερινούς μήνες, όταν ο Πρωταράς αποκαλύπτει μια διαφορετική, πιο χαλαρή εικόνα.

Απολαύστε τον περίπατό σας στον παραλιακό πεζόδρομο, εξερευνήστε τα γραφικά μονοπάτια της φύσης, ανακαλύψτε την περιοχή με ποδήλατο ή απλώς χαλαρώστε ακούγοντας τη θάλασσα. Είτε αναζητάτε μια ήρεμη απόδραση το Σαββατοκύριακο είτε μια διαμονή μεγαλύτερης διάρκειας, το Sirena Bay Luxury Suites σάς προσκαλεί να ζήσετε τη μαγεία της παραθαλάσσιας ζωής, με τον δικό σας ρυθμό.

Όποια περίοδο κι αν επιλέξετε για τη διαμονή σας, κάντε την κράτησή σας απευθείας μέσω του www.sirenacyprus.com και εξασφαλίστε εγγυημένα χαμηλότερες τιμές.

Info: Sirena Bay Luxury Suites, Βρυσουδιών 115, Περνέρα – Πρωταράς

Τηλ.: +357 23 833030 | Email: hello@sirenacyprus.com

www.sirenacyprus.com

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