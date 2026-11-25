Οι τέσσερις εκταμιεύσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου και αφορούν ποσά €35 εκατ., €50 εκατ., €30 εκατ. και €40 εκατ. αντίστοιχα. Οι τρεις πρώτες έχουν διάρκεια αποπληρωμής 25 ετών, ενώ η τέταρτη 15 ετών.

Το μοναδικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο αφορά την εκταμίευση των €35 εκατ. στις 26 Μαϊου, με επιτόκιο 3,643%, ενώ τα υπόλοιπα τρία δάνεια είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, συνδεδεμένα με το 6μηνο Euribor και περιθώριο από 0,346% έως 0,443%.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι εκταμιεύσεις καλύπτονται από το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομικών Ετήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του 2026, το οποίο προβλέπει ότι ο συνολικός δανεισμός από δάνεια θα μπορούσε να ανέλθει έως τα €200 εκατ.

Τα δάνεια αποπληρώνονται με ίσες ετήσιες δόσεις κεφαλαίου και εξαμηνιαίες πληρωμές τόκων, ενώ δεν προβλέπεται περίοδος χάριτος.