Δάνεια συνολικού ύψους €145 εκατ. εκταμίευσε προς την Κυπριακή Δημοκρατία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κατά το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε χθες το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.
Στα €145 εκατ. οι εκταμιεύσεις δανείων από την ΕΤΕπ το 2026
Δάνεια συνολικού ύψους €145 εκατ. εκταμίευσε προς την Κυπριακή Δημοκρατία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κατά το 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε χθες το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών
Οι τέσσερις εκταμιεύσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου και αφορούν ποσά €35 εκατ., €50 εκατ., €30 εκατ. και €40 εκατ. αντίστοιχα. Οι τρεις πρώτες έχουν διάρκεια αποπληρωμής 25 ετών, ενώ η τέταρτη 15 ετών.
Το μοναδικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο αφορά την εκταμίευση των €35 εκατ. στις 26 Μαϊου, με επιτόκιο 3,643%, ενώ τα υπόλοιπα τρία δάνεια είναι κυμαινόμενου επιτοκίου, συνδεδεμένα με το 6μηνο Euribor και περιθώριο από 0,346% έως 0,443%.
Σύμφωνα με το έγγραφο, οι εκταμιεύσεις καλύπτονται από το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομικών Ετήσιο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του 2026, το οποίο προβλέπει ότι ο συνολικός δανεισμός από δάνεια θα μπορούσε να ανέλθει έως τα €200 εκατ.
Τα δάνεια αποπληρώνονται με ίσες ετήσιες δόσεις κεφαλαίου και εξαμηνιαίες πληρωμές τόκων, ενώ δεν προβλέπεται περίοδος χάριτος.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.