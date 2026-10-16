Άλλη μία υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας εμπλέκει την Κύπρο σε καταγγελίες για φερόμενη φοροδιαφυγή και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυτή τη φορά για λογαριασμό του Ρώσου ολιγάρχη, Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Το άκρως ανησυχητικό και προβληματικό δεν είναι ότι η Κύπρος βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο αποκαλύψεων που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα Ρώσων ολιγαρχών, αλλά η απουσία ουσιαστικής δημόσιας αντίδρασης απέναντι σε τόσο σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, τεκμηριώνονται από έγγραφα και ηλεκτρονική αλληλογραφία που ήρθαν στο φως μέσα από διαρροές χιλιάδων εταιρικών αρχείων.
Το αμαρτωλό παρελθόν επιστρέφει και στοιχειώνει την Κύπρο
Χτίζουμε εικόνα, γκρεμίζεται η αξιοπιστία. Νέες καταγγελίες για μεταφορά περιουσιακών στοιχείων δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω Κύπρου για λογαριασμό Ρώσου ολιγάρχη. Ερωτήματα για την αντίδραση των αρμόδιων θεσμών
Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η Deloitte Κύπρου φέρεται να συνέβαλε σε διαδικασίες μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, από κυπριακές εταιρείες σε εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, οι οποίες αποτελούν γνωστό φορολογικό παράδεισο.
Η μόνη δημόσια αντίδραση που έχει καταγραφεί, δύο ημέρες μετά τις αποκαλύψεις, προήλθε από την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ). Ο γενικός διευθυντής της Αρχής, κ. Πάνος Προδρομίτης, δήλωσε ότι η ΑΔΕΕλΕπ έχει ενημερωθεί για τα δημοσιεύματα και «προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών της, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος».
Το ερώτημα, ωστόσο, που τίθεται επί τάπητος είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια τέτοια διερεύνηση. Η ΑΔΕΕλΕπ δεν διαθέτει ανακριτικές εξουσίες αντίστοιχες με εκείνες των διωκτικών αρχών, ούτε εξουσία πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Άρα, τι σόι έρευνα θα γίνει;
Το γεγονός ότι τα καταγγελλόμενα περιστατικά ανάγονται σε μία ή δύο δεκαετίες πριν, δεν αποτελεί από μόνο του λόγο για να μην διερευνηθούν. Οι αποκαλύψεις έγιναν τώρα και το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί τι μπορεί ακόμη να διερευνηθεί, ποια στοιχεία παραμένουν διαθέσιμα και κατά πόσο έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.
Οι καταγγελίες
Σύμφωνα με τη διεθνή δημοσιογραφική έρευνα του BBC και του Οργανισμού για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP), η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας «Cyprus Confidential», χιλιάδες διαρρεύσαντα έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα καταγράφουν ενέργειες που φέρονται να αποσκοπούσαν στη μεταφορά τραπεζικών καταθέσεων, πολυτελών σκαφών και αεροσκαφών, καθώς και ακινήτων από εταιρείες στην Κύπρο σε εταιρείες στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.
Η έρευνα αναφέρει ότι στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η Deloitte Κύπρου συνεργάστηκε με την πάροχο εταιρικών υπηρεσιών MeritServus καθώς και με στελέχη της Millhouse, εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Αμπράμοβιτς. Aπό την έρευνα αποκαλύφθηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Έγγραφα που πιστοποιήθηκαν από την Deloitte Κύπρου εμφάνιζαν κυπριακή εταιρεία συμφερόντων του Αμπράμοβιτς να έχει μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία, αξίας σχεδόν 700 εκατομμυρίων δολαρίων στη μητρική της εταιρεία, από το 2003. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, τα περιουσιακά στοιχεία παρέμειναν στην κυπριακή εταιρεία μέχρι το 2006.
Στην περίπτωση της Amiscan Investments Limited, οικονομικές καταστάσεις που ελέγχθηκαν από την Deloitte Κύπρου εμφάνιζαν μηδενική αξία περιουσιακών στοιχείων, παρότι παλαιότερα έγγραφα κατέγραφαν σκάφη, αεροσκάφη και ακίνητα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Electus Investments Limited, κυπριακή εταιρεία συμφερόντων του Αμπράμοβιτς, φέρεται να μετέφερε αναδρομικά περιουσιακά στοιχεία σε εταιρεία με την ίδια επωνυμία στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Οι οικονομικές καταστάσεις της για το 2003, οι οποίες πιστοποιήθηκαν από την Deloitte Κύπρου και κατατέθηκαν στο κυπριακό μητρώο εταιρειών περίπου 14 χρόνια αργότερα, δεν εμφάνιζαν περιουσιακά στοιχεία.
Με ονόματα και διευθύνσεις
Οι καταγγελίες κατονομάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρείες και περιγράφουν οικονομικές συναλλαγές. Υπάρχουν, επομένως, τα στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για μια εις βάθος έρευνα.
Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς, η Deloitte Κύπρου και ο πρώην πρόεδρός της, Δημήτρης Ιωαννίδης, έχουν κάθε δικαίωμα να απορρίπτουν όσα τους καταλογίζονται. Αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει τους αρμόδιους θεσμούς από την υποχρέωση να εξετάσουν σε βάθος τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί. Το ζητούμενο δεν είναι να καταδικαστεί κανείς μέσα από δημοσιεύματα αλλά να διαπιστωθεί αν οι καταγγελίες ευσταθούν και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.
Η αξιοπιστία που χάσαμε
Δεν νοείται να δαπανούμε εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για την αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου, μετά το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων που στιγμάτισε τη χώρα επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, και την ίδια ώρα να αφήνουμε αναπάντητα τα ερωτήματα που εγείρουν διεθνείς αποκαλύψεις για τον φερόμενο ρόλο κυπριακών εταιρειών στη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υπεράκτιες δομές για λογαριασμό Ρώσων ολιγαρχών.
Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και οι θεσμοί οφείλουν να δώσουν το συντομότερο πειστικές απαντήσεις για τις καταγγελίες αυτές και να εξετάσουν κατά πόσο προκύπτει ανάγκη περαιτέρω διερεύνησής τους.
Η αξιοπιστία της Κύπρου δεν αποκαθίσταται με διαφημιστικές εκστρατείες και επικοινωνιακές εξαγγελίες αλλά με διαφάνεια, αποτελεσματικούς θεσμούς και αποφασιστικότητα στη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως οι πιο πάνω, που εκθέτουν διεθνώς τη χώρα μας, ανεξαρτήτως των προσώπων ή των οικονομικών συμφερόντων που εμπλέκονται.
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