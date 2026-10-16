Μυρίζει άσχημα το σπίτι; Πέντε απλά κόλπα για να εξαφανίσετε τις δυσάρεστες οσμές

Μαγειρική σόδα στο ψυγείο

Ένα μικρό ανοιχτό δοχείο με μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει στην απορρόφηση ορισμένων δυσάρεστων οσμών. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ελέγχουμε τα τρόφιμα και να καθαρίζουμε τακτικά τα ράφια.

Λεμόνι για τις μυρωδιές της κουζίνας

Μετά το μαγείρεμα, μπορούμε να σιγοβράσουμε για λίγα λεπτά φλούδες λεμονιού σε νερό, ώστε να αποκτήσει ο χώρος ευχάριστο άρωμα. Δεν αφήνουμε ποτέ την κατσαρόλα χωρίς επίβλεψη.

Φροντίδα για χαλιά και υφάσματα

Τα χαλιά, οι κουρτίνες και οι καναπέδες συγκρατούν μυρωδιές. Το τακτικό σκούπισμα και ο καθαρισμός σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή βοηθούν στη διατήρηση της φρεσκάδας τους.

Καθαρός κάδος απορριμμάτων

Το συχνό άδειασμα των σκουπιδιών και το πλύσιμο του κάδου με νερό και απορρυπαντικό περιορίζουν την ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών, ιδιαίτερα στην κουζίνα.

Καθημερινός αερισμός

Ακόμη και τον χειμώνα, το άνοιγμα των παραθύρων για λίγα λεπτά βοηθά στην ανανέωση του αέρα και στην απομάκρυνση των οσμών.

Το σημαντικότερο, πάντως, είναι να εντοπίζουμε την πηγή της μυρωδιάς και όχι απλώς να την καλύπτουμε με αρωματικά χώρου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υγρασία ή μούχλα που απαιτούν ουσιαστική αντιμετώπιση.